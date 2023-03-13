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Published Сегодня, 09:55

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Updated Сегодня, 09:58

Мэрия Новосибирска разорвет контракт с подрядчиком, не сделавшим лестницу у метро

13 марта 2023, 09:55
Фото: atas.info
Мэрии Новосибирска стоит обратить внимание и на другие места для пешеходов, хронически опасные в гололед
В Новосибирске в очередной раз сорвали сроки ремонта лестницы возле станции метро «Речной вокзал». Это послужило поводом для расторжения контракта с ООО «Галактика». Информацию подтвердили в городской мэрии.
«В УФАС России по Новосибирской области направят заявку на внесение подрядной организации в реестр недобросовестных поставщиков», - рассказали в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.

Также подрядчиком займется городская прокуратура, соответствующее обращение с просьбой принять меры в отношении ООО «Галактика» уже направлено в надзорный орган. О новом тендере на ремонт лестницы пока не сообщается.

Контракт на приведение в порядок лестничного пролета у станции метро «Речной вокзал» был заключен в ноябре прошлого года, сумма контракта составила 778,6 тысяч рублей. Сдать объект было необходимо еще 31 января, однако подрядчик сумел уговорить мэрию подождать до 14 февраля. Однако и к этому сроку организация не выполнила своих обязательств и оставила лестницу в разобранном виде.

Напомним, что мэрия Новосибирска объявила тендер на снос незаконных киосков и других объектов нестационарной торговли. Начальная сумма контракта составляет 2,9 миллиона рублей.

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#Александр Ляхов#Город#Мэрия Новосибирска#Подрядчик#Ремонт#Ремонтные работы#Гололед#Новосибирск
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