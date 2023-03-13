Мэрия Новосибирска разорвет контракт с подрядчиком, не сделавшим лестницу у метро

Контракт на приведение в порядок лестничного пролета у станции метро «Речной вокзал» был заключен в ноябре прошлого года, сумма контракта составила 778,6 тысяч рублей. Сдать объект было необходимо еще 31 января, однако подрядчик сумел уговорить мэрию подождать до 14 февраля. Однако и к этому сроку организация не выполнила своих обязательств и оставила лестницу в разобранном виде.