Мэрия Новосибирска разорвет контракт с подрядчиком, не сделавшим лестницу у метро

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
«В УФАС России по Новосибирской области направят заявку на внесение подрядной организации в реестр недобросовестных поставщиков», - рассказали в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.
Также подрядчиком займется городская прокуратура, соответствующее обращение с просьбой принять меры в отношении ООО «Галактика» уже направлено в надзорный орган. О новом тендере на ремонт лестницы пока не сообщается.
Контракт на приведение в порядок лестничного пролета у станции метро «Речной вокзал» был заключен в ноябре прошлого года, сумма контракта составила 778,6 тысяч рублей. Сдать объект было необходимо еще 31 января, однако подрядчик сумел уговорить мэрию подождать до 14 февраля. Однако и к этому сроку организация не выполнила своих обязательств и оставила лестницу в разобранном виде.
Напомним, что мэрия Новосибирска объявила тендер на снос незаконных киосков и других объектов нестационарной торговли. Начальная сумма контракта составляет 2,9 миллиона рублей.