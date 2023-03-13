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Posted Сегодня, 08:32

Published Сегодня, 08:32

Modified Сегодня, 08:47

Updated Сегодня, 08:47

Смертельное свидание. Новосибирец познакомился с женщиной и убил ее 8 Марта

13 марта 2023, 08:32
Фото: 1MI
Женщину зарезали

Новосибирец познакомился с женщиной в интернете и убил ее 8 Марта

Молодой 25-летний человек из Новосибирска обвиняется в убийстве женщины, с которой он познакомился в интернете, подробности сообщают в СУ СК по НСО.

Шокирующий инцидент произошел ночью в праздник 8 Марта. Предварительно известно, что парень общался с женщиной в интернете. Он пришел к знакомой в гости.

Дома между ними вспыхнул конфликт. Юноша напал на 51-летнюю хозяйку квартиры с ножом, а затем скрылся с места преступления. Женщина скончалась на месте от полученных травм.

Подозреваемого задержали по горячим следам. Он находится под стражей. Расследование уголовного дела по статье «Убийство» продолжается.

Стало известно, что молодой человек в Татарском районе убил заслуженного учителя
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Напомним, что ранее в Татарском районе была убита пожилая учительница. Злоумышленником оказался молодой парень. 

#Эмилия Губарева#Погиб#Криминал#Происшествия#Город#Новосибирск
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