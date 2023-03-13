Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
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Updated Сегодня, 08:47
Шокирующий инцидент произошел ночью в праздник 8 Марта. Предварительно известно, что парень общался с женщиной в интернете. Он пришел к знакомой в гости.
Дома между ними вспыхнул конфликт. Юноша напал на 51-летнюю хозяйку квартиры с ножом, а затем скрылся с места преступления. Женщина скончалась на месте от полученных травм.
Подозреваемого задержали по горячим следам. Он находится под стражей. Расследование уголовного дела по статье «Убийство» продолжается.
Напомним, что ранее в Татарском районе была убита пожилая учительница. Злоумышленником оказался молодой парень.