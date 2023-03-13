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Posted Сегодня, 04:21

Published Сегодня, 04:21

Modified Сегодня, 05:45

Updated Сегодня, 05:45

Общественник из Новосибирска рассказал, как ветерану в Мариуполе вернули награды

13 марта 2023, 04:21
Фото: Алексей Носов/ВК, скриншот видео
Китель вернулся в руки к владельцу

Китель с боевыми наградами за Афганистан вернули ветерану в Мариуполе новосибирцы

Бывший автогонщик из Новосибирска и общественник Алексей Носов поделился трогательной историей, как ветерану из ДНР отдали форму и боевые награды.

На своей ВК-странице волонтер Алексей Носов поведал, что Сергей Бойко, ветеран Афганской войны из Мариуполя, получил медаль «За боевые заслуги» за ночную бомбардировку Панджшера.

«Нацистский киевский режим пытался отобрать форму и боевые награды. Не боялся за Родину драться, не боялся жить в горящем городе под ударами ВСУ. Но, опасаясь расправы над семьёй, в 2014-м году был вынужден увезти родных и свой боевой китель в большую Россию», - отметил сибиряк.

Все эти годы, дочь ветерана бережно хранила награды отца. В итоге только сегодня ценные для ветерана вещи – китель и награды, были переданы в руки их владельца.

«Сергею Владимировичу больше не нужно бояться за свою семью и скрывать заслуженные в боях за Отчизну награды. Теперь он дома», – резюмировал новосибирский общественник.
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#Эмилия Губарева#ДНР#Мариуполь#Награды#Общество#Город#Новосибирск
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