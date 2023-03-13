Posted Сегодня, 04:21
Published Сегодня, 04:21
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Updated Сегодня, 05:45
На своей ВК-странице волонтер Алексей Носов поведал, что Сергей Бойко, ветеран Афганской войны из Мариуполя, получил медаль «За боевые заслуги» за ночную бомбардировку Панджшера.
«Нацистский киевский режим пытался отобрать форму и боевые награды. Не боялся за Родину драться, не боялся жить в горящем городе под ударами ВСУ. Но, опасаясь расправы над семьёй, в 2014-м году был вынужден увезти родных и свой боевой китель в большую Россию», - отметил сибиряк.
Все эти годы, дочь ветерана бережно хранила награды отца. В итоге только сегодня ценные для ветерана вещи – китель и награды, были переданы в руки их владельца.
«Сергею Владимировичу больше не нужно бояться за свою семью и скрывать заслуженные в боях за Отчизну награды. Теперь он дома», – резюмировал новосибирский общественник.
Напомним, что ранее в Новосибирской области искали беглого мобилизованного. Он скрывается несколько месяцев.