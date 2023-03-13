«Треш! Стыдно!»: «Самокат» доставил жительнице Новосибирска вилок гнилой капусты

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
«Постоянный клиент самоката, но сегодня произошел треш! Заказала доставку и обнаружила, что капуста в заказе гнилая», - указано в жалобе.
По словам девушки, ей предложили сделать скидку за испорченный товар вместо положенного возврата денег. Позже, желая повторно заказать себе капусту к ужину, жительница областного центра обнаружила, что минимальная сумма заказа товара неожиданно повысилась на 450 рублей. После соответствующей жалобы ей ответили, что нужно заказать продуктов на означенную сумму. «Клиентоориентированность -просто дно! Вы принесли мне тухлую капусту и еще так себя повели! Стыдно! Фу!», - резюмировала заказчица.
В службе доставки «Самокат» Атас.info ответили, что учитывают жалобы клиентов. В случае обнаружения товара с истекшим сроком годности или иными дефектами покупателю сразу же предлагают десятипроцентную скидку на следующий заказ. В случае отказа за товар возвращаются деньги. Минимальная сумма заказа же варьируется в зависимости от степени загруженности даркстора и работающих при нем курьеров и постоянно меняется.
Стоит отметить, что это не единственный случай, связанный с неподобающим поведением курьеров по доставке еды в Новосибирске. В июне прошлого года горожане заметили на улице работника Delivery Club в состоянии сильного опьянения. После появления соответствующего видео многие заподозрили мужчину в употреблении наркотиков.