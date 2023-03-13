«Треш! Стыдно!»: «Самокат» доставил жительнице Новосибирска вилок гнилой капусты

По словам девушки, ей предложили сделать скидку за испорченный товар вместо положенного возврата денег. Позже, желая повторно заказать себе капусту к ужину, жительница областного центра обнаружила, что минимальная сумма заказа товара неожиданно повысилась на 450 рублей. После соответствующей жалобы ей ответили, что нужно заказать продуктов на означенную сумму. «Клиентоориентированность -просто дно! Вы принесли мне тухлую капусту и еще так себя повели! Стыдно! Фу!», - резюмировала заказчица.