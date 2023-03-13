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Published Сегодня, 09:11

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«Треш! Стыдно!»: «Самокат» доставил жительнице Новосибирска вилок гнилой капусты

13 марта 2023, 09:11
Фото: Мария Рудакова / 1MI
Доставка «Самокат» успешно работает в разных городах России
Клиентка «Самоката» из Новосибирска оказалась недовольна работой службы доставки. На ужин девушке доставили гнилую капусту. Об этом пострадавшая написала отзыв на региональной ветке flamp.ru.
«Постоянный клиент самоката, но сегодня произошел треш! Заказала доставку и обнаружила, что капуста в заказе гнилая», - указано в жалобе.

По словам девушки, ей предложили сделать скидку за испорченный товар вместо положенного возврата денег. Позже, желая повторно заказать себе капусту к ужину, жительница областного центра обнаружила, что минимальная сумма заказа товара неожиданно повысилась на 450 рублей. После соответствующей жалобы ей ответили, что нужно заказать продуктов на означенную сумму. «Клиентоориентированность -просто дно! Вы принесли мне тухлую капусту и еще так себя повели! Стыдно! Фу!», - резюмировала заказчица.

В службе доставки «Самокат» Атас.info ответили, что учитывают жалобы клиентов. В случае обнаружения товара с истекшим сроком годности или иными дефектами покупателю сразу же предлагают десятипроцентную скидку на следующий заказ. В случае отказа за товар возвращаются деньги. Минимальная сумма заказа же варьируется в зависимости от степени загруженности даркстора и работающих при нем курьеров и постоянно меняется.  

Стоит отметить, что это не единственный случай, связанный с неподобающим поведением курьеров по доставке еды в Новосибирске. В июне прошлого года горожане заметили на улице работника Delivery Club в состоянии сильного опьянения. После появления соответствующего видео многие заподозрили мужчину в употреблении наркотиков.

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#Александр Ляхов#Общество#Еда#Жалоба#Новосибирск#Доставка
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