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Published Сегодня, 07:40

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В Новосибирск приезжают на лечение туристы из 30 стран мира

13 марта 2023, 07:40
Фото: 1MI
Названы страны, из которых в Новосибирск приезжают лечиться люди
Медики назвали страны, из которых в Новосибирск приезжают лечиться туристы. Об этом сообщает «РБК Новосибирск».

С каждым годом в клиники столицы Сибири за медицинскими услугами приезжают все больше туристов. Чаще принимают гостей из 30 стран мира: Казахстана, Беларуси, Таджикистана, Армении, Германии, Вьетнама, Китая и США.

Как рассказал заместитель главврача «РЖД-Медицина» Мерсаль Кубандыков, в основном иностранцы обращаются за помощью к новосибирским хирургам, онкологам, стоматологам и репродуктологам. Наш регион славится хорошими специалистами и низкими ценами.

Так в Новосибирске на 30% дешевле стоматологические услуги, чем в Москве. Всего от общего объема медуслуг на платной основе оказывают 11,6%.

#Алина Шефер#Лечение#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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