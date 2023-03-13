В Новосибирск приезжают на лечение туристы из 30 стран мира

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
С каждым годом в клиники столицы Сибири за медицинскими услугами приезжают все больше туристов. Чаще принимают гостей из 30 стран мира: Казахстана, Беларуси, Таджикистана, Армении, Германии, Вьетнама, Китая и США.
Как рассказал заместитель главврача «РЖД-Медицина» Мерсаль Кубандыков, в основном иностранцы обращаются за помощью к новосибирским хирургам, онкологам, стоматологам и репродуктологам. Наш регион славится хорошими специалистами и низкими ценами.
Так в Новосибирске на 30% дешевле стоматологические услуги, чем в Москве. Всего от общего объема медуслуг на платной основе оказывают 11,6%.