В Новосибирске 16-летний подросток разбился на питбайке на улице Титова

Posted Сегодня, 03:06
Published Сегодня, 03:06
Modified Сегодня, 03:11
Updated Сегодня, 03:11
В аварию 16-летний подросток угодил вечером 12 марта. На своем питбайке парень мчался по улице Титова и у дома № 253 на ходу слетел на землю.
«Молодой человек не справился с управлением. С места ДТП его увезли в больницу. Уже сообщили родным. Какие травмы мальчик получил, нам неизвестно», - уточнила пресс-секретарь Госавтоинспекции Новосибирска Юлия.
Сейчас устанавливают все обстоятельства аварии.
Напомним, ранее под Новосибирском на мотоцикле «ИЖ Юпитер-5» разбились два 17-летних подростка. Они выжили, но получили множественные травмы.