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Posted Сегодня, 03:06

Published Сегодня, 03:06

Modified Сегодня, 03:11

Updated Сегодня, 03:11

В Новосибирске 16-летний подросток разбился на питбайке на улице Титова

13 марта 2023, 03:06
Фото: ГИБДД НСО
Юный байкер на ходу выпал из мотоцикла на дорогу в Новосибирске
Юный байкер выпал из мотоцикла на дорогу и попал в больницу в Новосибирске. Об этом подробнее рассказали в ГИБДД региона.

В аварию 16-летний подросток угодил вечером 12 марта. На своем питбайке парень мчался по улице Титова и у дома № 253 на ходу слетел на землю.

«Молодой человек не справился с управлением. С места ДТП его увезли в больницу. Уже сообщили родным. Какие травмы мальчик получил, нам неизвестно», - уточнила пресс-секретарь Госавтоинспекции Новосибирска Юлия.

Сейчас устанавливают все обстоятельства аварии.

Напомним, ранее под Новосибирском на мотоцикле «ИЖ Юпитер-5» разбились два 17-летних подростка. Они выжили, но получили множественные травмы.

В Чановском районе на мотоцикле разбились два 17-летних подростка
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#Алина Шефер#ДТП#Дети#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
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