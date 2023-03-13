В Новосибирске 16-летний подросток разбился на питбайке на улице Титова

Юный байкер выпал из мотоцикла на дорогу и попал в больницу в Новосибирске. Об этом подробнее рассказали в ГИБДД региона.

В аварию 16-летний подросток угодил вечером 12 марта. На своем питбайке парень мчался по улице Титова и у дома № 253 на ходу слетел на землю. «Молодой человек не справился с управлением. С места ДТП его увезли в больницу. Уже сообщили родным. Какие травмы мальчик получил, нам неизвестно», - уточнила пресс-секретарь Госавтоинспекции Новосибирска Юлия. Сейчас устанавливают все обстоятельства аварии. Напомним, ранее под Новосибирском на мотоцикле «ИЖ Юпитер-5» разбились два 17-летних подростка. Они выжили, но получили множественные травмы. В Чановском районе на мотоцикле разбились два 17-летних подростка Узнать подробнее