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Posted Сегодня, 03:28

Published Сегодня, 03:28

Modified Сегодня, 03:30

Updated Сегодня, 03:30

В Новосибирске при загадочных обстоятельствах пропал мужчина в военной форме

13 марта 2023, 03:28
Фото: ЛизаАлерт/ВК
С 1 марта ищут опоздавшего на электричку новосибирца
Волонтеры две недели ищут 35-летнего Артема Клягина в Новосибирской области. Ориентировку на поиск опубликовали в группе «ЛизаАлерт» во «ВКонтакте».

Мужчина опоздал на электричку и перестал выходить на связь с родными 1 марта. Они обратились за помощью к специалистам.

«Сибиряка ждал родственник в вагоне электрички 1 марта. Вместе они собирались ехать до Искитима, но неожиданно, Артем позвонил ему и сообщил, что опоздал. После этого дозвониться до него не получалось, сам он так и не приехал к ним на следующей электричке», - рассказала региональный руководитель пресс-службы отряда Ольга Бобкова.

Пропавшего мужчину разыскивают по следующим приметам: рост 180 см, русые волосы, карие глаза. Одет в куртку, как у военных, черные берцы.

#Алина Шефер#Лиза Алерт#Пропал#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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