В Новосибирске при загадочных обстоятельствах пропал мужчина в военной форме

Posted Сегодня, 03:28
Published Сегодня, 03:28
Modified Сегодня, 03:30
Updated Сегодня, 03:30
Мужчина опоздал на электричку и перестал выходить на связь с родными 1 марта. Они обратились за помощью к специалистам.
«Сибиряка ждал родственник в вагоне электрички 1 марта. Вместе они собирались ехать до Искитима, но неожиданно, Артем позвонил ему и сообщил, что опоздал. После этого дозвониться до него не получалось, сам он так и не приехал к ним на следующей электричке», - рассказала региональный руководитель пресс-службы отряда Ольга Бобкова.
Пропавшего мужчину разыскивают по следующим приметам: рост 180 см, русые волосы, карие глаза. Одет в куртку, как у военных, черные берцы.