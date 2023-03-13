В Новосибирской области шестую неделю растет заболеваемость COVID-19

Posted Сегодня, 04:56
Published Сегодня, 04:56
Modified Сегодня, 04:58
Updated Сегодня, 04:58
«Рост случаев COVID-19 наблюдается шестую неделю, но незначительный. На прошлой неделе выявили 747 заболевших, на позапрошлой было 402 случая. Рост - 1,7%. Больше пациентов в районах Новосибирске, болезнь протекает в легкой форме», - доложил на оперативном заседании в правительстве региона главный санитарный врач.
Также Щербатов добавил, что ОРВИ сейчас болеют 25 887 новосибирцев. Это на 22% больше случаев, чем было на прошлой неделе.
В основном заражаются взрослые и подростки. Острую кишечную инфекцию выявили у 420 человек, групповой инфекционной заболеваемости нет.