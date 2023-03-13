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Published Сегодня, 04:56

Modified Сегодня, 04:58

Updated Сегодня, 04:58

В Новосибирской области шестую неделю растет заболеваемость COVID-19

13 марта 2023, 04:56
Фото: 1MI
В Новосибирской области растет заболеваемость COVID-19
Заболеваемость коронавирусом выросла почти в два раза за минувшую неделю в Новосибирской области. Об эпидемиологической обстановке рассказал глава Роспотребнадзора региона Александр Щербатов.
«Рост случаев COVID-19 наблюдается шестую неделю, но незначительный. На прошлой неделе выявили 747 заболевших, на позапрошлой было 402 случая. Рост - 1,7%. Больше пациентов в районах Новосибирске, болезнь протекает в легкой форме», - доложил на оперативном заседании в правительстве региона главный санитарный врач.

Также Щербатов добавил, что ОРВИ сейчас болеют 25 887 новосибирцев. Это на 22% больше случаев, чем было на прошлой неделе.

В основном заражаются взрослые и подростки. Острую кишечную инфекцию выявили у 420 человек, групповой инфекционной заболеваемости нет.  

#Алина Шефер#Коронавирус#Заболеваемость#Новосибирск#Новосибирская область
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