Власти ищут новое место для детской киностудии «Поиск» в Новосибирске

Ранее руководитель киностудии Петр Анофриков сообщал, что их попросили покинуть клуб «Звезда» на территории НВВКУ, которое они заняли в 2014 году. Осенью «Поиск» разместили временно в здании военкомата на Кутателадзе. Боясь остаться в любое время без помещения вовсе, коллектив обратился за помощью к губернатору Андрею Травникову.