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Власти ищут новое место для детской киностудии «Поиск» в Новосибирске

13 марта 2023, 05:52
Фото: 1MI
Губернатор Новосибирской области пообещал найти новое помещение для детской киностудии «Поиск». Замгубернатора региона Ирина Мануйлова объяснила, что из-за занятий военных творческое учреждение больше не может находиться у НВВКУ.

Ранее руководитель киностудии Петр Анофриков сообщал, что их попросили покинуть клуб «Звезда» на территории НВВКУ, которое они заняли в 2014 году. Осенью «Поиск» разместили временно в здании военкомата на Кутателадзе. Боясь остаться в любое время без помещения вовсе, коллектив обратился за помощью к губернатору Андрею Травникову.

Глава региона пообещал заняться этим вопросом. Сейчас начали подбирать новое место для киноклуба совместно с муниципалитетом.

«Киностудия больше не может занимать помещения в клубе «Звезда» на территории Новосибирского высшего военного командного училища. Это связано с регулярными подготовками военнослужащих, оказанием им консультаций в ходе призывных мероприятий. Чтобы не создавать трудностей в деятельности ни одной из сторон, киностудии «Поиск» нужно найти другое подходящее и удобное помещение для работы», - прокомментировала ситуацию заместитель губернатора региона Ирина Мануйлова.

Отметим, в детской киностудии «Поиск» занималось около 250 детей от 3 лет. Педагоги практиковали уникальные методики реабилитационной мультипликации. У студии множество наград.

#Алина Шефер#Дети#Новосибирск#Новосибирская область#Культура
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