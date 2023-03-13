ВУЗы Новосибирска выпустят более 2 тысяч специалистов для оборонных предприятий

Андрей Травников подчеркнул актуальность задачи по закреплению выпускников вузов и средне-специальных учебных заведений на профильных рабочих местах. «Результат абсолютно измерим – это процент трудоустройства выпускников по специальностям. Итоги мы сможем подвести уже летом этого года. Просьба подойти к этой работе ответственно».