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Updated Сегодня, 05:54

ВУЗы Новосибирска выпустят более 2 тысяч специалистов для оборонных предприятий

13 марта 2023, 05:52
Фото: Пресс-служба Правительства Новосибирской области
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провёл оперативное совещание с членами Правительства региона и главами муниципалитетов. С докладом о подготовке кадров с высшим образованием для оборонно-промышленного комплекса выступил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

Губернатор напомнил, что предприятия оборонно-промышленного комплекса Новосибирской области получили дополнительные заказы в 2022-2023 годах. «Для того, чтобы обеспечить безусловное выполнение государственного заказа, требуется наше участие, в том числе, в части подготовки кадров для оборонной промышленности».

Андрей Травников подчеркнул актуальность задачи по закреплению выпускников вузов и средне-специальных учебных заведений на профильных рабочих местах. «Результат абсолютно измерим – это процент трудоустройства выпускников по специальностям. Итоги мы сможем подвести уже летом этого года. Просьба подойти к этой работе ответственно».

Задача по трудоустройству выпускников решается областным минобром совместно с минпромторгом и предприятиями ОПК. Внедряются новые инструменты – например, для студентов разрабатывают индивидуальные графики обучения, позволяющие совмещать работу и учёбу; совместно с вузами проводятся встречи студентов с потенциальными работодателями.

Сегодня в шести новосибирских вузах 10295 студентов обучаются по более чем 200 направлениям, востребованным оборонно-промышленным комплексом страны. Ожидается, что в 2023 году 2136 выпускников получат соответствующие дипломы. С предприятиями ОПК сотрудничают НГТУ, СГУГИТ, СибГУТИ, НГУ, НГАСУ, СГУПС.

По запросу от предприятий ОПК имеется возможность перевода на индивидуальный график обучения студентов старших курсов, предусматривающий совмещение образовательного процесса с трудовой деятельностью.

С целью обеспечения потребности предприятий в кадрах, органами государственной власти Новосибирской области в феврале-марте проведена серия встреч представителей предприятий ОПК и студентов выпускных курсов вузов. Во встречах на базе 6 вузов приняли участие более 20 предприятий.

Министерству промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области поручено совместно с предприятиями оборонно-промышленного комплекса уточнять потребности в специалистах с высшим образованием, взаимодействовать с вузами региона в части проведения встреч со студентами и организации экскурсий.

Вузам региона дано поручение при поддержке министерства образования Новосибирской области организовать работу с предприятиями ОПК и студентами по заключению договоров о целевом обучении, а также вести на постоянной основе мониторинг трудоустройства студентов и выпускников на предприятия оборонно-промышленного комплекса.

 

#Общество#Новосибирская область
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