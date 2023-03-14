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Published Сегодня, 02:36

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Updated Сегодня, 02:38

Бесконечные ливни: опубликован прогноз погоды на лето 2023 года в Новосибирске

14 марта 2023, 02:36
Фото: 1MI
Стал известен прогноз погоды на лето 2023 в Новосибирске

Опубликован прогноз погоды на лето 2023 года в Новосибирске

Жителям Новосибирска представили прогноз погоды на лето 2023 года. Его составили метеорологические онлайн сервисы.

«Яндекс.Погода» обещает прохладу в первые дни июня в столице Сибири. В среднем воздух прогреется до +18°C. Также омрачат погоду дожди, которые начнутся во второй декаде месяца.

К концу июня в городе потеплеет до +22…+25 градусов. Пасмурная погода сменится солнечной.

По данным Gismeteo, в июле дожди продолжатся. Столбики термометра поднимутся максимум до +30°C в первой половине месяца. Во второй температура воздуха может снизиться до +20 по Цельсию.

Самым дождливым станет август. Город накроют бесконечные ливни. Также ожидаются скачки температур от +16 до +25°C.

#Алина Шефер#Погода на месяц#Лето#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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