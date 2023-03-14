Бесконечные ливни: опубликован прогноз погоды на лето 2023 года в Новосибирске

Posted Сегодня, 02:36
Published Сегодня, 02:36
Modified Сегодня, 02:38
Updated Сегодня, 02:38
«Яндекс.Погода» обещает прохладу в первые дни июня в столице Сибири. В среднем воздух прогреется до +18°C. Также омрачат погоду дожди, которые начнутся во второй декаде месяца.
К концу июня в городе потеплеет до +22…+25 градусов. Пасмурная погода сменится солнечной.
По данным Gismeteo, в июле дожди продолжатся. Столбики термометра поднимутся максимум до +30°C в первой половине месяца. Во второй температура воздуха может снизиться до +20 по Цельсию.
Самым дождливым станет август. Город накроют бесконечные ливни. Также ожидаются скачки температур от +16 до +25°C.