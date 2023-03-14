Как развивалось здравоохранение в Новосибирской области в течение пяти лет

За последние годы мы сделали очень серьезную работу, количественный и качественный рывок в цифровизации системы здравоохранения. Мы довели до ума нашу медицинскую информационную систему, и сегодня объективно в её адрес звучит меньше нареканий, чем три года назад. Наша задача – добиться масштабирования тех проектов, которые уже запущены: электронный рецепт, электронная карта пациента, все наши сервисы, облегчающие работу медиков».