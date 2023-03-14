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Published Сегодня, 04:58

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Как записаться в ЧВК «Вагнер» с зарплатой в 240 тысяч в Новосибирске и кого не берут

14 марта 2023, 04:58
Фото: 1MI
Для компании важны бойцы с хорошей физической подготовкой

Стало известно, как новосибирцы попадают в ЧВК «Вагнер» с зарплатой в 240 тысяч

В Новосибирске открылся офис ЧВК «Вагнер». Стало известно, как попасть в ряды бойцов частной компании и насколько минимум заключается контракт.

На Челюскинцев, 15 в Новосибирске открылся офис частной военной компании, о чем ранее сообщал руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Примечательно, но на офисе есть наклейка с логотипом и надписью: «Кровь-Честь-Родина-Отвага».

Оказалось, что в ряды бойцов ЧВК берут мужчин от 22 до 50 лет. Чтобы добровольца приняли в «Вагнер», необходимо сдать зачет по нормативам – подтянуться 12 раз, отжаться 40, пробежать километр за 4,2 минуты и три километра за 13.

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Внутри офиса есть листовки с информацией, где говорится, что ЧВК организует три месяца учебы в Краснодарском крае и две недели боевого слаживания. За каждый из трех месяцев заплатят 40 тысяч рублей, пишет «АиФ Новосибирск».

По прибытии в зону СВО зарплата бойца составит 240 тысяч рублей в месяц, не считая премий. Также новосибирцам оплачивается проезд до Сочи или Минеральных вод, однако если потенциальный боец передумает, то поедет домой за свой счет.

Минимальный договор заключают на срок от четырех месяцев. На работу могут устроиться владельцы любых паспортов — кроме ЕС, НАТО и Украины. Также нет гарантий, что военнослужащий будет работать по той специальности, которой обучался в армии. 

Напомним, что ранее бывший заключенный рассказал, кому могут отказать и не принять в ЧВК. Всех зеков оценивали по физподготовке – на этом этапе многие отсеялись. Затем изучали их личные дела. Отказы получили мужчины со статьями о наркотиках и насильники, а также заключенные из нижней касты, с которыми постоянно происходят конфликты. Также отказывали людям с ВИЧ и с другими хроническими заболеваниями. Не менее важным пунктом было отсутствие вредных привычек, а именно злоупотребление алкоголем. 

 

Бывший заключенный из Новосибирска рассказал, с какими статьями берут в ЧВК «Вагнер»
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#Эмилия Губарева#Участник СВО#Зона СВО#ЧВК "Вагнер"#Общество#Город#Спецоперация#Новосибирск#Новосибирская область
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