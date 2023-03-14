Как записаться в ЧВК «Вагнер» с зарплатой в 240 тысяч в Новосибирске и кого не берут

Напомним, что ранее бывший заключенный рассказал, кому могут отказать и не принять в ЧВК. Всех зеков оценивали по физподготовке – на этом этапе многие отсеялись. Затем изучали их личные дела. Отказы получили мужчины со статьями о наркотиках и насильники, а также заключенные из нижней касты, с которыми постоянно происходят конфликты. Также отказывали людям с ВИЧ и с другими хроническими заболеваниями. Не менее важным пунктом было отсутствие вредных привычек, а именно злоупотребление алкоголем.