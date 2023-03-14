Posted Сегодня, 02:12
Published Сегодня, 02:12
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Updated Сегодня, 02:14
Как отметил начальник управления автодорог в Новосибирске Сергей Эпов, частичный ремонт дорог идет, но развернуть более широкий фронт работы мешают погодные условия.
«Еще мокрые ямы, холодный асфальт, ждем, когда подсохнет и устраняем дефекты», — отметил Эпов.
Однако Анатолий Локоть поручил приступать к ремонту прямо сейчас.
«Ждать не надо. Ставлю задачу провести мониторинг тех мест, где сейчас асфальт находится в плохом состоянии, особенно на магистралях», — сказал градоначальник.
Анатолий Локоть назвал участки, которые будут ремонтировать в первую очередь: Димитровский мост и улицу Большевистскую со стороны Академгородка перед развязкой.
«Составить план, чтобы к майским праздникам мы провели текущий ремонт дорог в нормативное состояние. Приступать прямо сейчас. Технологии, которые у нас есть, они позволяют это делать», — подытожил глава города.