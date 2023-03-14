Страсти по IKEA: новосибирскую площадку могут отдать белорусам

При этом, по данным СМИ, одним из возможных претендентов является белорусская компания Swed House. Бизнесмены могут зайти на российский рынок уже в марте текущего года, открыв первый магазин в Москве. Утверждается, что линейка товаров во многом идентична продукции IKEA, а сами белорусы могут приобрести активы шведской Ingka Group в России.