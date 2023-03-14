Страсти по IKEA: новосибирскую площадку могут отдать белорусам

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
«Скорее всего, торговые площади займет единый оператор. И это должен быть мощный федеральный игрок. Но пока официальной информации о потенциальных покупателях и переговорах нет», - сказал Гончаров в интервью BFM-Новосибирск.
При этом, по данным СМИ, одним из возможных претендентов является белорусская компания Swed House. Бизнесмены могут зайти на российский рынок уже в марте текущего года, открыв первый магазин в Москве. Утверждается, что линейка товаров во многом идентична продукции IKEA, а сами белорусы могут приобрести активы шведской Ingka Group в России.
Магазин IKEA в новосибирском ТЦ «Мега» был закрыт в марте прошлого года. Товары распродавались дистанционно, для реализации остатков еды был временно организован «Магазин шведских товаров».
Напомним, что в Новосибирске осенью откроется сеть жестких дискаунтеров «Чижик». Утверждается, что продукция на 60% будет состоять из собственных торговых марок.