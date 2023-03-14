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Тепловизор с лазерным дальномером увезла сыну в зону СВО «ТетьЛид» из Новосибирска

14 марта 2023, 05:51
Фото: 1MI
Волонтер из Новосибирска доставила подарки сыну и его сослуживцам на СВО
Волонтер из Новосибирска Лидия Некрасова доставила подарки сыну и его сослуживцам на СВО. Через всю страну женщина везла бойцам целых девять тяжелых баулов.

Лидия решила поздравить с 23 февраля солдат, служащих вместе с ее сыном в зоне спецоперации. Собрала вместе с волонтерами и родственниками военных гуманитарный груз и отправилась на поезде его доставлять.

Среди подарков были продукты, медикаменты, рисунки, письма от родных, плащи-невидимки, бронежилеты с плитами и даже тепловизионный монокуляр с лазерным дальномером. А самый неожиданный сюрприз Лидия припасла для сына, пишет Горсайт.

В пути сибирячка узнала, что сына отправили по служебным делам в Ростов и у нее появился шанс встретиться с ним. Во время остановки поезда на одной из станций Лидия сумела купить билет на другой поезд до Ростова. В него ей нужно было успеть пересесть за 3 минуты, еще и перетащить на вокзал все баулы. В этом деле ей без лишних слов помогли соседи по вагону.

Уже в следующий поезд груз помогли загрузить сибирячке неравнодушные транспортные полицейские. Наконец Лидия добралась до Ростова и встретила своего сына.

«Он не изменился, просто частенько реагировал на пролетающих птиц, как будто оценивал обстановку на небе. Стал спокойнее, увереннее, взрослее», - поделилась мать-волонтёр.

Утром Лидия проводила сына вместе с подарками, которые везла из Новосибирска. Позже бойцы передали волонтеру благодарности. Для них она стала своей - даже придумали ей позывной «тётьЛид».

#Алина Шефер#Участник СВО#Волонтеры#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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