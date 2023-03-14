Тепловизор с лазерным дальномером увезла сыну в зону СВО «ТетьЛид» из Новосибирска

Posted Сегодня, 05:51
Published Сегодня, 05:51
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Лидия решила поздравить с 23 февраля солдат, служащих вместе с ее сыном в зоне спецоперации. Собрала вместе с волонтерами и родственниками военных гуманитарный груз и отправилась на поезде его доставлять.
Среди подарков были продукты, медикаменты, рисунки, письма от родных, плащи-невидимки, бронежилеты с плитами и даже тепловизионный монокуляр с лазерным дальномером. А самый неожиданный сюрприз Лидия припасла для сына, пишет Горсайт.
В пути сибирячка узнала, что сына отправили по служебным делам в Ростов и у нее появился шанс встретиться с ним. Во время остановки поезда на одной из станций Лидия сумела купить билет на другой поезд до Ростова. В него ей нужно было успеть пересесть за 3 минуты, еще и перетащить на вокзал все баулы. В этом деле ей без лишних слов помогли соседи по вагону.
Уже в следующий поезд груз помогли загрузить сибирячке неравнодушные транспортные полицейские. Наконец Лидия добралась до Ростова и встретила своего сына.
«Он не изменился, просто частенько реагировал на пролетающих птиц, как будто оценивал обстановку на небе. Стал спокойнее, увереннее, взрослее», - поделилась мать-волонтёр.
Утром Лидия проводила сына вместе с подарками, которые везла из Новосибирска. Позже бойцы передали волонтеру благодарности. Для них она стала своей - даже придумали ей позывной «тётьЛид».