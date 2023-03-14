Тепловизор с лазерным дальномером увезла сыну в зону СВО «ТетьЛид» из Новосибирска

В пути сибирячка узнала, что сына отправили по служебным делам в Ростов и у нее появился шанс встретиться с ним. Во время остановки поезда на одной из станций Лидия сумела купить билет на другой поезд до Ростова. В него ей нужно было успеть пересесть за 3 минуты, еще и перетащить на вокзал все баулы. В этом деле ей без лишних слов помогли соседи по вагону.