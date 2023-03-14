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Трех без вести пропавших девочек из Красноярского края ищут в Новосибирске

14 марта 2023, 05:57
Фото: 1MI
Девочки ушли вместе утром 13 марта
В Красноярском крае бесследно исчезли три девочки-подростка. Дети могут оказаться и в Новосибирске, сообщают волонтеры.

Как говорится в ВК-группе волонтеров «Поиск пропавших детей — Красноярск», три девочки пропали утром 13 марта. Они ушли из дома в неизвестном направлении в городе Ужур Красноярского края.

О местонахождении 15-летней Татьяны Непомнящей, 15-летней Галины Федоровой и 17-летней Пеи Федоровой ничего неизвестно вторые сутки. Они в 9 часов утра ушли из дома и не вернулись.

Несовершеннолетние могли уехать в Новосибирск или Кемерово. Волонтёры просят сообщить любую информацию о местонахождении подростков.

Пропавшие девочкиПропавшие девочки
Пропавшие девочкиПропавшие девочки
Пропавшие девочкиПропавшие девочки
Пропавшие девочки
Фото: КРОО "Поиск пропавших детей" Красноярск

Напомним, что ранее в Новосибирске 18-летний школьник свел счеты с жизнью. Его тело нашли в квартире. По одной из версий, мальчик переживал по поводу ЕГЭ. 

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#Эмилия Губарева#Дети#Пропажа#Поиск#Общество#Город#Новосибирск
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