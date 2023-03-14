Posted Сегодня, 05:57
Published Сегодня, 05:57
Modified Сегодня, 05:59
Updated Сегодня, 05:59
Как говорится в ВК-группе волонтеров «Поиск пропавших детей — Красноярск», три девочки пропали утром 13 марта. Они ушли из дома в неизвестном направлении в городе Ужур Красноярского края.
О местонахождении 15-летней Татьяны Непомнящей, 15-летней Галины Федоровой и 17-летней Пеи Федоровой ничего неизвестно вторые сутки. Они в 9 часов утра ушли из дома и не вернулись.
Несовершеннолетние могли уехать в Новосибирск или Кемерово. Волонтёры просят сообщить любую информацию о местонахождении подростков.
Напомним, что ранее в Новосибирске 18-летний школьник свел счеты с жизнью. Его тело нашли в квартире. По одной из версий, мальчик переживал по поводу ЕГЭ.