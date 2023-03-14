В Новосибирске на Дмитровском мосту ограничили скорость движения

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
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Updated Сегодня, 06:32
Транспорт не должен превышать скорость 40 км/ч. Ограничения действуют от подъема с улицы Владимировской до остановки «Лесоперевалка».
На Димитровском мосту по просьбе автомобилистов делают ямочный ремонт. Чтобы избежать ДТП и пробок рабочие уже установили дорожные знаки с предупреждениями об ограничениях скорости.
Напомним, ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть пообещал, что ремонт на Димитровском мосту закончат к майским праздникам. Но сейчас покрытие просто приводят в порядок - это временная мера. Капитальный ремонт пока только в планах у властей на ближайшие месяцы.