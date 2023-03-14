В Новосибирске на Дмитровском мосту ограничили скорость движения

Напомним, ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть пообещал, что ремонт на Димитровском мосту закончат к майским праздникам. Но сейчас покрытие просто приводят в порядок - это временная мера. Капитальный ремонт пока только в планах у властей на ближайшие месяцы.