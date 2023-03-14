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Published Сегодня, 06:30

Modified Сегодня, 06:32

Updated Сегодня, 06:32

В Новосибирске на Дмитровском мосту ограничили скорость движения

14 марта 2023, 06:30
Фото: atas.info
На Дмитровском мосту в Новосибирск ввели ограничения скорости
Водителям 14 марта ограничили скорость движения по Дмитровском мосту в Новосибирске. Эта мера связана с ямочным ремонтом.

Транспорт не должен превышать скорость 40 км/ч. Ограничения действуют от подъема с улицы Владимировской до остановки «Лесоперевалка».

На Димитровском мосту по просьбе автомобилистов делают ямочный ремонт. Чтобы избежать ДТП и пробок рабочие уже установили дорожные знаки с предупреждениями об ограничениях скорости.

Напомним, ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть пообещал, что ремонт на Димитровском мосту закончат к майским праздникам. Но сейчас покрытие просто приводят в порядок - это временная мера. Капитальный ремонт пока только в планах у властей на ближайшие месяцы.

В Новосибирске капитально отремонтируют Димитровский мост
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#Дмитровский мост#Ремонт#Ограничения#Новосибирск#Новосибирская область#Транспорт#Алина Шефер
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