В Новосибирске по УДО освободили экс-замглавы клиники Мешалкина Покушалова

Posted Сегодня, 04:47
Published Сегодня, 04:47
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Updated Сегодня, 04:49
Ранее адвокат ходатайствовал об условно-досрочном освобождении Покушалова. Первомайский районный суд 14 марта это требование удовлетворил. Как стало известно Сибкрай.ru, выйдет он через 10 дней.
Напомним, Евгения Покушалова приговорили к 2 годам и 6 месяцам колонии за растрату более 7,8 млрд рублей в ноябре 2021 года. Следователи установили, что с 2015 по 2019 год он будучи заместителем руководителя НМИЦ имени академика Е.Н. Мешалкина проводил махинации по госзакупкам. Помогал подконтрольным компаниям победить на аукционах, где выбирали поставщика, заключал с ними сделки на медицинские товары по завышенным ценам и получал за них деньги из бюджета.
Проворачивал эту схему Покушалов не в одиночку. Вместе с ним задержали поставщиков, директора клиники Александра Караськова, его жену и заместителя Ирину Бойцову.
Кроме того, в ходе расследования у Евгения Покушалова обнаружили квартиры в Нью-Йорке. Их конфисковали в пользу государства.