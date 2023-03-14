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Published Сегодня, 04:47

Modified Сегодня, 04:49

Updated Сегодня, 04:49

В Новосибирске по УДО освободили экс-замглавы клиники Мешалкина Покушалова

14 марта 2023, 04:47
Фото: клиника Мешалкина
Евгений Покушалов выйдет на свободу по УДО
Бывший замглавы клиники Мешалкина в Новосибирске Евгений Покушалов выйдет по УДО. Он отбывает наказание за миллиардные хищения.

Ранее адвокат ходатайствовал об условно-досрочном освобождении Покушалова. Первомайский районный суд 14 марта это требование удовлетворил. Как стало известно Сибкрай.ru, выйдет он через 10 дней.

Напомним, Евгения Покушалова приговорили к 2 годам и 6 месяцам колонии за растрату более 7,8 млрд рублей в ноябре 2021 года. Следователи установили, что с 2015 по 2019 год он будучи заместителем руководителя НМИЦ имени академика Е.Н. Мешалкина проводил махинации по госзакупкам. Помогал подконтрольным компаниям победить на аукционах, где выбирали поставщика, заключал с ними сделки на медицинские товары по завышенным ценам и получал за них деньги из бюджета.

Проворачивал эту схему Покушалов не в одиночку. Вместе с ним задержали поставщиков, директора клиники Александра Караськова, его жену и заместителя Ирину Бойцову.

Кроме того, в ходе расследования у Евгения Покушалова обнаружили квартиры в Нью-Йорке. Их конфисковали в пользу государства.

#Алина Шефер#Суд#Центр Мешалкина#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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