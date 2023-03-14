В Новосибирске по УДО освободили экс-замглавы клиники Мешалкина Покушалова

Напомним, Евгения Покушалова приговорили к 2 годам и 6 месяцам колонии за растрату более 7,8 млрд рублей в ноябре 2021 года. Следователи установили, что с 2015 по 2019 год он будучи заместителем руководителя НМИЦ имени академика Е.Н. Мешалкина проводил махинации по госзакупкам. Помогал подконтрольным компаниям победить на аукционах, где выбирали поставщика, заключал с ними сделки на медицинские товары по завышенным ценам и получал за них деньги из бюджета.