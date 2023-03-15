До пяти лет: сподвижнику новосибирского мэра Канунникову грозит срок за снос стелы

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
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«Согласно обвинительному заключению, в период с 10.07.2017 по 12.09.2022 Сергей Канунников, будучи достоверно осведомленным о том, что памятник (стела), увековечивающий память о событиях Великой Отечественной войны, расположенный по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, Красный проспект (около дома 153 по Красному проспекту), является бесхозяйным объектом, не обеспечил его эксплуатацию и поддержание в [надлежащем] состоянии», - цитирует precedent.tv пресс-службу суда.
По мнению следствия, халатность привела к многочисленным повреждениям и дефектам, которые и привели к сносу памятника, посвященного 45-летию Победы в Великой отечественной войне. При этом стела , несмотря на общественную значимость, не числилась в реестре муниципальной собственности. За время, прошедшее с момента установки памятного знака, каркас монумента насквозь проржавел, а поверхность подвергалась вандализму. В случае утверждения обвинительного приговора Сергею Канунникову грозит до пяти лет лишения свободы.
Демонтаж стелы к 45-летию Победы произошел в августе прошлого года. После волны общественного резонанса ситуацией заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. В результате памятник вернули на место и подвергли косметической реставрации.Однако уже в декабре в отношении Канунникова возбудили дело о халатности.
В ряде новосибирских СМИ сочли, что смягчению неприятного инцидента мог поспособствовать мэр Анатолий Локоть. Многие считают Канунникова ставленником главы Новосибирска, поскольку именно при нем чиновника назначили руководителем районной администрации. Кроме того, чиновник являлся первым секретарем Искитимского горкома КПСС.
Напомним, что это не единственный инцидент , связанный с памятными объектами в Новосибирске. Монумент бойцам 85-й мотострелковой Ленинградско-Павловской Красноармейской дивизии был восстановлен только после обращения на имя главы СКР Александра Бастрыкина. При этом памятник отреставрировали всего за месяц.