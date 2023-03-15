До пяти лет: сподвижнику новосибирского мэра Канунникову грозит срок за снос стелы

По мнению следствия, халатность привела к многочисленным повреждениям и дефектам, которые и привели к сносу памятника, посвященного 45-летию Победы в Великой отечественной войне. При этом стела , несмотря на общественную значимость, не числилась в реестре муниципальной собственности. За время, прошедшее с момента установки памятного знака, каркас монумента насквозь проржавел, а поверхность подвергалась вандализму. В случае утверждения обвинительного приговора Сергею Канунникову грозит до пяти лет лишения свободы.