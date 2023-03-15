Командир «Вега» из Новосибирска Панферов заявил об отсутствии потерь на СВО

Posted Сегодня, 03:11
Published Сегодня, 03:11
Modified Сегодня, 04:48
Updated Сегодня, 04:48
Он заявил в разговоре с Сибкрай.ru, что «Вега» справляется со всеми задачами в зоне спецоперации, даже в сложных условиях. Из-за переменчивой погоды возникают трудности с передвижением.
Панферов отметил, что несмотря на всю серьезность ситуации сейчас, в составе «Вега» погибших солдат нет. Некоторые уже подустали и ждут отпуск.
Также глава батальона «Вега» Андрей Панферов сообщал, что планирует вернуться в Новосибирск в скором времени. Он может передать командование.