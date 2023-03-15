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Posted Сегодня, 03:11

Published Сегодня, 03:11

Modified Сегодня, 04:48

Updated Сегодня, 04:48

Командир «Вега» из Новосибирска Панферов заявил об отсутствии потерь на СВО

15 марта 2023, 03:11
Фото: Заксобрание НСО
Потерь среди бойцов батальона «Вега» нет на СВО - сказал Панферов
Потерь среди бойцов элитного новосибирского батальона «Вега» нет на СВО. Об этом сообщил командир подразделения, первый вице-спикер Заксобрания региона Андрей Панферов.

Он заявил в разговоре с Сибкрай.ru, что «Вега» справляется со всеми задачами в зоне спецоперации, даже в сложных условиях. Из-за переменчивой погоды возникают трудности с передвижением.

Панферов отметил, что несмотря на всю серьезность ситуации сейчас, в составе «Вега» погибших солдат нет. Некоторые уже подустали и ждут отпуск.

Также глава батальона «Вега» Андрей Панферов сообщал, что планирует вернуться в Новосибирск в скором времени. Он может передать командование.

Командир батальона «Вега» Панферов рассказал о возвращении в Новосибирск
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#Алина Шефер#Зона СВО#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Вега
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