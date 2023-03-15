Малые и средние предприятия сферы IT привлекли в 2022 году более 12 млрд рублей

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
Суммарно за прошлый год такие предприятия привлекли более 12 млрд рублей. Это стало возможным благодаря механизму гарантий и поручительств Национальной гарантийной системы (НГС) в рамках реализации положений национального проекта “Малое и среднее предпринимательство”, куратором которого является первый вице-премьер правительства РФ Андрей Белоусов. В то же время число выданных кредитов выросло со 195 в 2021 году до 875 в 2022 году, пишет РИА ”Новости”.
Одним из стратегических векторов работы Корпорации МСП стал переход от объемов поддержки к росту числа ее получателей. Об этом рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
По его словам, получить кратный прирост числа выданных займов по итогам прошлого года удалось в том числе и благодаря совершенствованию гарантийного механизма.
“Весь прошлый год мы активно занимались расширением возможностей механизма “зонтичных” поручительств, которые мы предоставляем предпринимателям при отсутствии или нехватке залогового имущества. Параллельно с Минэкономразвития был изменен подход к требованиям по работе региональных гарантийных организаций”, - добавил Исаевич.
В список регионов, лидирующих по уровню финансовой поддержки малых и средних IT-компаний, кроме Москвы (6,2 млрд рублей) и Санкт-Петербурга (1 млрд рублей), вошли Татарстан (980 млн рублей), Пермский край (532 млн рублей) и Орловская область (353 млн рублей). Нулевые показатели поддержки были зафиксированы в Камчатском крае, Новгородской области, Забайкальском крае, Чукотском автономном округе, Республике Ингушетии, Карачаево-Черкесии, а также Амурской, Курской и Липецкой областях.
Напомним, Национальная гарантийная система, оператором которой является Корпорация МСП, оказывает помощь предпринимателям в получении банковского финансирования за счет гарантий и поручительств, если отсутствует залог или его недостаточно. За ними также можно обратиться в банки - участники механизма “зонтичных” поручительств Корпорации МСП - или в региональные гарантийные организации.