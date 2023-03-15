Малые и средние предприятия сферы IT привлекли в 2022 году более 12 млрд рублей

Суммарно за прошлый год такие предприятия привлекли более 12 млрд рублей. Это стало возможным благодаря механизму гарантий и поручительств Национальной гарантийной системы (НГС) в рамках реализации положений национального проекта “Малое и среднее предпринимательство”, куратором которого является первый вице-премьер правительства РФ Андрей Белоусов. В то же время число выданных кредитов выросло со 195 в 2021 году до 875 в 2022 году, пишет РИА ”Новости”.