atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:35

Published Сегодня, 08:35

Modified Сегодня, 08:37

Updated Сегодня, 08:37

Малые и средние предприятия сферы IT привлекли в 2022 году более 12 млрд рублей

15 марта 2023, 08:35
Объем государственных субсидий, полученных субъектами малого и среднего бизнеса, занятыми разработкой компьютерного программного обеспечения, консультациями и другой деятельностью в IT-области, за 2022 год вырос почти в три раза.

Суммарно за прошлый год такие предприятия привлекли более 12 млрд рублей. Это стало возможным благодаря механизму гарантий и поручительств Национальной гарантийной системы (НГС) в рамках реализации положений национального проекта “Малое и среднее предпринимательство”, куратором которого является первый вице-премьер правительства РФ Андрей Белоусов. В то же время число выданных кредитов выросло со 195 в 2021 году до 875 в 2022 году, пишет РИА ”Новости”.

Одним из стратегических векторов работы Корпорации МСП стал переход от объемов поддержки к росту числа ее получателей. Об этом рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

По его словам, получить кратный прирост числа выданных займов по итогам прошлого года удалось в том числе и благодаря совершенствованию гарантийного механизма.

“Весь прошлый год мы активно занимались расширением возможностей механизма “зонтичных” поручительств, которые мы предоставляем предпринимателям при отсутствии или нехватке залогового имущества. Параллельно с Минэкономразвития был изменен подход к требованиям по работе региональных гарантийных организаций”, - добавил Исаевич.

В список регионов, лидирующих по уровню финансовой поддержки малых и средних IT-компаний, кроме Москвы (6,2 млрд рублей) и Санкт-Петербурга (1 млрд рублей), вошли Татарстан (980 млн рублей), Пермский край (532 млн рублей) и Орловская область (353 млн рублей). Нулевые показатели поддержки были зафиксированы в Камчатском крае, Новгородской области, Забайкальском крае, Чукотском автономном округе, Республике Ингушетии, Карачаево-Черкесии, а также Амурской, Курской и Липецкой областях.

Напомним, Национальная гарантийная система, оператором которой является Корпорация МСП, оказывает помощь предпринимателям в получении банковского финансирования за счет гарантий и поручительств, если отсутствует залог или его недостаточно. За ними также можно обратиться в банки - участники механизма “зонтичных” поручительств Корпорации МСП - или в региональные гарантийные организации.

Подпишитесь
В Новосибирске объявлен желтый уровень опасности из-за гололеда
Сегодня, 01:32
«Штрафы по кругу за брак»: сотрудники Wildberries из Новосибирска о забастовке коллег
Сегодня, 10:08
«Забудьте это место»: врач нахамил бабушке со сломанной ногой в ГКБ №1 Новосибирска
Вчера, 07:25
В Новосибирске продают 100-летние квартиры в старейших домах-памятниках
Вчера, 10:02
Как записаться в ЧВК «Вагнер» с зарплатой в 240 тысяч в Новосибирске и кого не берут
Вчера, 04:58
Услышьте нас: жители Искитима против Исправительного центра!
Сегодня, 03:23