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Published Сегодня, 07:02

Modified Сегодня, 07:12

Updated Сегодня, 07:12

Новосибирские сотрудники Wildberries поддержали забастовку коллег

15 марта 2023, 07:02
Фото: 2ГИС
Сотрудники пунктов выдачи Wildberries в Новосибирске поддержали бастующих коллег. Но присоединиться к акции протеста отказались.

Забастовка работников интернет-магазина должна была начаться 15 марта в столице Сибири, но этого не произошло. Оказалось, что менеджеры согласны с мнением коллег из соседних регионов, но присоединяться к ним не хотят - боятся потерять работу.

Об этом заявил в беседе с BFM-Новосибирск сотрудник одной из точек выдачи заказов Wildberries. Он добавил, что скандал разразился из-за зарплат.

Со слов сибиряка, им сокращают доходы, если клиенты ставят низкие баллы. Еще начали регулярно изменять систему штрафов.

#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Wildberries#Забастовка
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