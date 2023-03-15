Новосибирские сотрудники Wildberries поддержали забастовку коллег

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
Забастовка работников интернет-магазина должна была начаться 15 марта в столице Сибири, но этого не произошло. Оказалось, что менеджеры согласны с мнением коллег из соседних регионов, но присоединяться к ним не хотят - боятся потерять работу.
Об этом заявил в беседе с BFM-Новосибирск сотрудник одной из точек выдачи заказов Wildberries. Он добавил, что скандал разразился из-за зарплат.
Со слов сибиряка, им сокращают доходы, если клиенты ставят низкие баллы. Еще начали регулярно изменять систему штрафов.