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Published Сегодня, 09:25

Modified Сегодня, 09:33

Updated Сегодня, 09:33

Популярность обучения в колледжах и техникумах растёт в Новосибирской области

15 марта 2023, 09:25
Фото: nso.ru
Колледжи и техникумы востребованы у молодежи Новосибирской области
Задачу по выстраиванию единой системы выявления талантливых детей и профориентации поставил перед специалистами сферы образования новосибирский губернатор Андрей Травников.

По словам министра образования Новосибирской области Сергея Федорчука, в регионе создана одна из самых эффективных в стране систем выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодёжи, непосредственно влияющая на подготовку высококвалифицированных кадров.

В регионе сформировалась постоянно действующая система профориентационных проектов. В её основе лежит: сеть специализированных «губернаторских» классов, 252 центра «Точка роста», 5 ИТ-кубов, «Политехническая и агротехническая школа», онлайн-уроки «ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее», 3 центра политехнического обучения. Создана 51 тысяча новых мест дополнительного образования детей.

За 5 лет количество обучающихся по программам СПО выросло более чем на 16 тысяч человек. Созданы 48 мастерских, что способствует качественной подготовке конкурентоспособных специалистов.

О востребованности выпускников говорит высокий рейтинг «чистого» трудоустройства – 82% (при федеральном целевом показателе 78%). Качество подготовки выпускников подтверждается и внешними оценками, в частности – выступлениями на чемпионате «Молодые профессионалы». В 2022 году в рейтинге регионов Новосибирская область была пятой, а до этого 4 года подряд занимала шестое место.

Андрей Травников отметил, что запрос на развитие дополнительной инфраструктуры средне-специальных образовательных учреждений понятен, но надо подходить к этому реалистично и определить приоритеты. «В числе главных – строительство и приведение в порядок общежитий колледжей и техникумов. Что касается создания новых мест – предлагаю начать с быстрых решений, по аналогии с решением проблемы дефицита школьных мест – за счёт перепрофилирования и реконструкции существующих зданий и помещений. Продолжаем добиваться лидирующих позиций в сфере образования!» – заявил Андрей Травников.

#Колледж#Молодежь#Губернатор#Образование#Новосибирская область#Андрей Травников
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