Популярность обучения в колледжах и техникумах растёт в Новосибирской области

Андрей Травников отметил, что запрос на развитие дополнительной инфраструктуры средне-специальных образовательных учреждений понятен, но надо подходить к этому реалистично и определить приоритеты. «В числе главных – строительство и приведение в порядок общежитий колледжей и техникумов. Что касается создания новых мест – предлагаю начать с быстрых решений, по аналогии с решением проблемы дефицита школьных мест – за счёт перепрофилирования и реконструкции существующих зданий и помещений. Продолжаем добиваться лидирующих позиций в сфере образования!» – заявил Андрей Травников.