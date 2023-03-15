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Каток на тротуарах улиц в центре Новосибирске заинтересовал прокуратуру

15 марта 2023, 08:47
Фото: 1MI
Новосибирский гололед заинтересовал прокуратуру
Последствия гололедицы в Новосибирске, привлекшие внимание СМИ, заинтересовали прокуроров. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
«Прокуратурой организована проверка по публикации в СМИ об образовавшемся катке на улицах Советской и Вокзальной магистрали», - указано в телеграм-канале надзорного ведомства.

В рамках проверки прокуратура Железнодорожного района направила требования к МКУ «ДЭУ 1» в кратчайшие сроки убрать на данном участке снег и наледь. На данный момент сообщается об устранении нарушений коммунальными службами.

Гололедице в Новосибирской области уже присвоен максимальный – желтый – уровень опасности. На оперативном совещании губернатор Андрей Травников потребовал от глав муниципалитетов обратить пристальное внимание на уборку и химическую обработку улиц. На особом контроле должен быть и ямочный ремонт дорог.

Из-за гололеда выросло число обращений граждан в травмпункты. По данным регионального Минздрава, рост составил 10%.

Напомним, что недавно новосибирцам дали подробную инструкцию по обращению к врачу по поводу гололедных травм. Несвоевременный осмотр может привести к ампутации конечности.

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#Город#Новосибирск#Андрей Травников#Гололед#Гололедица#Прокуратура#Александр Ляхов
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