Каток на тротуарах улиц в центре Новосибирске заинтересовал прокуратуру

Гололедице в Новосибирской области уже присвоен максимальный – желтый – уровень опасности. На оперативном совещании губернатор Андрей Травников потребовал от глав муниципалитетов обратить пристальное внимание на уборку и химическую обработку улиц. На особом контроле должен быть и ямочный ремонт дорог.