Каток на тротуарах улиц в центре Новосибирске заинтересовал прокуратуру

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«Прокуратурой организована проверка по публикации в СМИ об образовавшемся катке на улицах Советской и Вокзальной магистрали», - указано в телеграм-канале надзорного ведомства.
В рамках проверки прокуратура Железнодорожного района направила требования к МКУ «ДЭУ 1» в кратчайшие сроки убрать на данном участке снег и наледь. На данный момент сообщается об устранении нарушений коммунальными службами.
Гололедице в Новосибирской области уже присвоен максимальный – желтый – уровень опасности. На оперативном совещании губернатор Андрей Травников потребовал от глав муниципалитетов обратить пристальное внимание на уборку и химическую обработку улиц. На особом контроле должен быть и ямочный ремонт дорог.
Из-за гололеда выросло число обращений граждан в травмпункты. По данным регионального Минздрава, рост составил 10%.
Напомним, что недавно новосибирцам дали подробную инструкцию по обращению к врачу по поводу гололедных травм. Несвоевременный осмотр может привести к ампутации конечности.