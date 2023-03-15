В Новосибирске 11-летняя девочка впала в кому из-за неизвестного вируса

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
Здоровье 11-летней гимнастки Маши резко пошатнулось в конце 2018 года. Девочка проснулась с недомоганием и рассказала об этом маме. Та отвезла дочь в больницу, где врачи после осмотра экстренно госпитализировали ее в реанимацию.
Пульс у Марии был очень высоким. Через три дня началось воспаление мозга и стали отказывать органы. Медикам не удавалось поставить диагноз. Пришлось подключать ребенка к ИВЛ и искусственной почке.
Тем временем мама не сидела на месте и обзванивала все клиники в городе, где могли бы спасти ее дочь. Так она нашла врача Олега Струнина из клиники имени Мешалкина. Он навестил девочку и взялся за ее спасение.
Специалисты решили рискнуть и поставить «искусственное сердце» Маше – это сработало. За полчаса до Нового года девочку вывели из комы. Ей становилось лучше с каждым днем, пока 18 января она снова не потеряла сознание. На МРТ показались очаги воспаления с затылка мозга.
Врачи разводили руками, не понимая, какая инфекция так сразила ребенка. Они предположили, что после вируса у девочки развился синдром обратимой задней лейкоэнцефалопатии. В мире выявили всего 170 подобных случаев, пишет «КП-Новосибирск».
Машу смогли вылечить. Через год она вернулась к гимнастике и продолжила завоевывать медали.