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Published Сегодня, 05:29

Modified Сегодня, 05:31

Updated Сегодня, 05:31

В Новосибирске 11-летняя девочка впала в кому из-за неизвестного вируса

15 марта 2023, 05:29
Фото: 1MI
Школьница Мария Найдина из Новосибирска впала в кому из-за вируса
Школьница Мария Найдина из Новосибирска подхватила странный вирус и впала в кому. Врачи рассказали, как спасли девочку от гибели.

Здоровье 11-летней гимнастки Маши резко пошатнулось в конце 2018 года. Девочка проснулась с недомоганием и рассказала об этом маме. Та отвезла дочь в больницу, где врачи после осмотра экстренно госпитализировали ее в реанимацию.

Пульс у Марии был очень высоким. Через три дня началось воспаление мозга и стали отказывать органы. Медикам не удавалось поставить диагноз. Пришлось подключать ребенка к ИВЛ и искусственной почке.

Тем временем мама не сидела на месте и обзванивала все клиники в городе, где могли бы спасти ее дочь. Так она нашла врача Олега Струнина из клиники имени Мешалкина. Он навестил девочку и взялся за ее спасение.

Специалисты решили рискнуть и поставить «искусственное сердце» Маше – это сработало. За полчаса до Нового года девочку вывели из комы. Ей становилось лучше с каждым днем, пока 18 января она снова не потеряла сознание. На МРТ показались очаги воспаления с затылка мозга.

Врачи разводили руками, не понимая, какая инфекция так сразила ребенка. Они предположили, что после вируса у девочки развился синдром обратимой задней лейкоэнцефалопатии. В мире выявили всего 170 подобных случаев, пишет «КП-Новосибирск».

Машу смогли вылечить. Через год она вернулась к гимнастике и продолжила завоевывать медали.

#Алина Шефер#Общество#Дети#Кома#Новосибирск#Новосибирская область
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