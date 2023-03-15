В Новосибирске из-за фритюрницы вспыхнул пожар в общежитии СибГУТИ

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
Modified Сегодня, 06:49
Updated Сегодня, 06:49
Жильцы проснулись в 7-м часу утра от запаха гари и подняли тревогу. Всем проживающим в общежитии СибГУТИ, а это около 200 человек, пришлось немедленно эвакуироваться.
Прибывшие на место пожарные ликвидировали пламя и установили, что вспыхнула фритюрница в кафе на первом этаже. В результате оплавились панели в соседних комнатах.
«В кафе во время возгорания находился только повар. Он сам покинул помещение. Никто из жильцов не пострадал», - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС Новосибирской области.