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Published Сегодня, 06:47

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Updated Сегодня, 06:49

В Новосибирске из-за фритюрницы вспыхнул пожар в общежитии СибГУТИ

15 марта 2023, 06:47
Фото: 1MI
Пожар произошел в общежитии в Новосибирске.
Пожар произошел в общежитии университета на Бориса Богаткова в Новосибирске утром 15 марта. Загорелась фритюрница в кафе, расположенном в здании.

Жильцы проснулись в 7-м часу утра от запаха гари и подняли тревогу. Всем проживающим в общежитии СибГУТИ, а это около 200 человек, пришлось немедленно эвакуироваться.

Прибывшие на место пожарные ликвидировали пламя и установили, что вспыхнула фритюрница в кафе на первом этаже. В результате оплавились панели в соседних комнатах.

«В кафе во время возгорания находился только повар. Он сам покинул помещение. Никто из жильцов не пострадал», - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС Новосибирской области.

 

#Алина Шефер#Пожар#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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