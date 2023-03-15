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Published Сегодня, 03:31

Modified Сегодня, 05:03

Updated Сегодня, 05:03

В Новосибирске неизвестные разгромили магазин суши на Авиастроителей

15 марта 2023, 03:31
Фото: 1MI
Неизвестные разгромили и обокрали павильон суши в Новосибирске
Трое неизвестных разгромили и обокрали павильон суши в Новосибирске. Они смогли вынести только списанные роллы, а сейфы им вскрыть ну удалось.

Инцидент произошел 13 марта в магазине на улице Авиастроителей, 13. Ночью в здание вломились две женщины и мужчина.

Как рассказал НГС совладелец Виктор Гришаков, хулиганы взломали дверь и похитили роллы, которые за сутки сотрудники не смогли продать, а также напитки, васаби и имбирь. Кроме того, они намеревалась украсть деньги из сейфа, но открыть его не смогли.

Магазину причинен ущерб по итогам на сумму почти 2 000 рублей. Заявление в полицию еще не поступало.

Напомним, ранее жительница Новосибирска разгромила секцию с алкоголем в супермаркете, когда узнала об угоне автомобиля. Так она снимала стресс. 

Жительница Новосибирска разбила алкоголь в магазине после известий об угоне машины
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#Алина Шефер#Кража#Новосибирск#Новосибирская область#Еда#Суши#Криминал
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