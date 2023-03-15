В Новосибирске неизвестные разгромили магазин суши на Авиастроителей

Как рассказал НГС совладелец Виктор Гришаков, хулиганы взломали дверь и похитили роллы, которые за сутки сотрудники не смогли продать, а также напитки, васаби и имбирь. Кроме того, они намеревалась украсть деньги из сейфа, но открыть его не смогли.