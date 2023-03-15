В Новосибирске неизвестные разгромили магазин суши на Авиастроителей

Posted Сегодня, 03:31
Published Сегодня, 03:31
Modified Сегодня, 05:03
Updated Сегодня, 05:03
Инцидент произошел 13 марта в магазине на улице Авиастроителей, 13. Ночью в здание вломились две женщины и мужчина.
Как рассказал НГС совладелец Виктор Гришаков, хулиганы взломали дверь и похитили роллы, которые за сутки сотрудники не смогли продать, а также напитки, васаби и имбирь. Кроме того, они намеревалась украсть деньги из сейфа, но открыть его не смогли.
Магазину причинен ущерб по итогам на сумму почти 2 000 рублей. Заявление в полицию еще не поступало.
Напомним, ранее жительница Новосибирска разгромила секцию с алкоголем в супермаркете, когда узнала об угоне автомобиля. Так она снимала стресс.