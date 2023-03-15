Военные сборы проводятся каждый год для мужчин, которые находятся в запасе. В 2022 году указ о военных сборах был издан Президентом РФ Владимиром Путиным 18 февраля. Разбираемся: ждать ли указ о военных сборах в 2023 году и когда. И влияют ли сборы на перспективу мобилизации для новосибирцев.

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