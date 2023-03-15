Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:43
Updated Сегодня, 09:43
Военные сборы для переподготовки и обучения граждан запаса проводятся каждый год. Президент РФ издает Указ о военных сборах в конце зимы или начале весны: в 2022 году такой приказ вышел 18 февраля - за неделю до начала СВО, в 2021 году - 26 апреля. Когда будет издан Указ о военных сборах в 2023 году - пока неизвестно.
Военные сборы длятся 1-2 месяца, общая продолжительность пребывания на военных сборах за все время для гражданина не должна составлять более 12 месяцев.
3 марта вышел Указ Президента о расширении полномочий военкоматов, в частности, там указано, что военные комиссариаты рассматривают обращения о выдаче удостоверения ветерана боевых действий и выдают такие удостоверения.
В этом же Указе указано, что военные комиссариаты выполняют иные задачи, предусмотренные законодательством РФ. Никаких подробностей о том, какие именно это задачи, не сказано.
В некоторых регионах люди уже получают повестки явиться в военкомат. В пос. Студенческом в Свердловской области уже сообщают, что 13 марта пришли повестки, согласно которым 14 марта нужно явиться в военкомат для актуализации данных. А 15 марта состоится отправка на военные сборы в Елань на месяц.
В Воронежской области мужчины тоже начали получать повестки. Как пишет ngs.ru это делается не для призыва на военные сборы, а для актуализации данных о количестве годных к военной службе мужчин. По таким повесткам так же нужно явиться в военкомат, но отправки на военные сбора за этим не следует.
В Тюменской области в 2023 году планируют призвать около 100 человек на сборы для прохождения огневой, тактической, тактико-специальной и военно-медицинской подготовки.
А в Новосибирской области стали известны даты весеннего призыва в 2023 году.
Сборы проходят как для резервистов, так и для тех, кто находится в запасе. На сборы для запасников призывают рядовых и сержантов до 35 лет, младших офицеров — до 50 лет, старших офицеров — до 55 лет. На сборы для резервистов призываются военные, которые заключили контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве.
Они находятся на военной службе, но продолжают работать на гражданских специальностях, за исключением времени военных сборов для резервистов. Сборы для резервистов проходят ежемесячно по 2-3 дня, также резервистов собирают на сборы раз в год на 10-30 дней.
"Отправка в зону Специальной военной операции запрещена, но резервистам на сборах могут предложить подписать контакт", - ответил на вопрос о возможности отправки в зону СВО Михаил Романов, первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по контролю и регламенту.
В марте мобилизованные из Новосибирска стали приезжать в отпуска.