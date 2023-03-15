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Published Сегодня, 09:28

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Военные сборы — 2023: когда ждать указ Президента РФ и повестки запасникам

15 марта 2023, 09:28
Фото: Алиса Вернер / 1MI
В 2022 году Указ о военных сборах Путин подписал 18 февраля
Военные сборы проводятся каждый год для мужчин, которые находятся в запасе. В 2022 году указ о военных сборах был издан Президентом РФ Владимиром Путиным 18 февраля. Разбираемся: ждать ли указ о военных сборах в 2023 году и когда. И влияют ли сборы на перспективу мобилизации для новосибирцев.

Военные сборы для переподготовки и обучения граждан запаса проводятся каждый год. Президент РФ издает Указ о военных сборах в конце зимы или начале весны: в 2022 году такой приказ вышел 18 февраля - за неделю до начала СВО, в 2021 году - 26 апреля. Когда будет издан Указ о военных сборах в 2023 году - пока неизвестно.

Военные сборы длятся 1-2 месяца, общая продолжительность пребывания на военных сборах за все время для гражданина не должна составлять более 12 месяцев.

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Путин расширил полномочия военкоматов с 3 марта 2023 года

3 марта вышел Указ Президента о расширении полномочий военкоматов, в частности, там указано, что военные комиссариаты рассматривают обращения о выдаче удостоверения ветерана боевых действий и выдают такие удостоверения.

В этом же Указе указано, что военные комиссариаты выполняют иные задачи, предусмотренные законодательством РФ. Никаких подробностей о том, какие именно это задачи, не сказано.

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Военкоматы уже рассылают повестки 

В некоторых регионах люди уже получают повестки явиться в военкомат. В пос. Студенческом в Свердловской области уже сообщают, что 13 марта пришли повестки, согласно которым 14 марта нужно явиться в военкомат для актуализации данных. А 15 марта состоится отправка на военные сборы в Елань на месяц.

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В Воронежской области мужчины тоже начали получать повестки. Как пишет ngs.ru это делается не для призыва на военные сборы, а для актуализации данных о количестве годных к военной службе мужчин. По таким повесткам так же нужно явиться в военкомат, но отправки на военные сбора за этим не следует.

В Тюменской области в 2023 году планируют призвать около 100 человек на сборы для прохождения огневой, тактической, тактико-специальной и военно-медицинской подготовки.

А в Новосибирской области стали известны даты весеннего призыва в 2023 году.

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Сборы для резервистов и запасников — в чем отличие

Сборы проходят как для резервистов, так и для тех, кто находится в запасе. На сборы для запасников призывают рядовых и сержантов до 35 лет, младших офицеров — до 50 лет, старших офицеров — до 55 лет. На сборы для резервистов призываются военные, которые заключили контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве.

Они находятся на военной службе, но продолжают работать на гражданских специальностях, за исключением времени военных сборов для резервистов. Сборы для резервистов проходят ежемесячно по 2-3 дня, также резервистов собирают на сборы раз в год на 10-30 дней.

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Могут ли со сборов отправить на СВО

"Отправка в зону Специальной военной операции запрещена, но резервистам на сборах могут предложить подписать контакт", - ответил на вопрос о возможности отправки в зону СВО Михаил Романов, первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по контролю и регламенту.

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В марте мобилизованные из Новосибирска стали приезжать в отпуска.

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