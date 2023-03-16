Бесследно исчез 11 марта: под Новосибирском пропал 48-летний мужчина из Чанов

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
Как уточнили в поисковом отряде «Лиза Алерт», в Чановском районе Новосибирской области бесследно исчез Эдуард Колпаков. Ему 48 лет, он из рабочего поселка Чаны.
Его местонахождение неизвестно с 11 марта 2023 года. Приметы пропавшего: рост 180 см, худощавое телосложение, русые волосы, карие глаза.
Был одет в синюю куртку, красную футболку, серые штаны и черные ботинки. Волонтеры просят сообщить любую информацию о местонахождении мужчины по телефонам 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 112.
Напомним, что 3 дня назад в Новосибирске пропали два мальчика. Их разыскивают волонтеры.