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Posted Сегодня, 08:28

Published Сегодня, 08:28

Modified Сегодня, 08:30

Updated Сегодня, 08:30

Бесследно исчез 11 марта: под Новосибирском пропал 48-летний мужчина из Чанов

16 марта 2023, 08:28
Фото: ЛизаАлерт Новосибирск
Мужчина пропал почти неделю назад

Под Новосибирском пропал 48-летний мужчина из Чанов

В Новосибирской области волонтеры ищут пропавшего Эдуарда Колпакова, о местоположении которого ничего неизвестно почти неделю.

Как уточнили в поисковом отряде «Лиза Алерт», в Чановском районе Новосибирской области бесследно исчез Эдуард Колпаков. Ему 48 лет, он из рабочего поселка Чаны.

Его местонахождение неизвестно с 11 марта 2023 года. Приметы пропавшего: рост 180 см, худощавое телосложение, русые волосы, карие глаза.

Был одет в синюю куртку, красную футболку, серые штаны и черные ботинки. Волонтеры просят сообщить любую информацию о местонахождении мужчины по телефонам 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 112.

В Новосибирске начали поиски пропавших 13 марта двух мальчиков
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Напомним, что 3 дня назад в Новосибирске пропали два мальчика. Их разыскивают волонтеры. 

#Эмилия Губарева#Поиск#Пропал#Лиза Алерт#Общество#Город#Новосибирская область
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