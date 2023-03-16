Posted Сегодня, 05:24
Published Сегодня, 05:24
Modified Сегодня, 05:26
Updated Сегодня, 05:26
Открытое обращение к губернатору Новосибирской области опубликовали православные активисты – они требуют отменить концерт артиста Филиппа Киркорова. На этом настаивают члены областного совета в защиту общественной нравственности.
Из сообщения следует, что если власти откажут в предоставлении площадки для концерта певца, то таким способом Андрей Травников поддержит защиту традиционных духовно-нравственных ценностей и политику президента.
Стоит напомнить, что общественники обвиняют Киркорова в богохульстве и сатанизме – поводом стал танец на христианском кресте во время выступления на сцене Кремля под «Марию Магдалену».
Концерт знаменитости должен пройти 5 апреля в Новосибирске на сцене «Локомотив-Арены».
Напомним, что после громкого скандала, власти ранее не нашли причин, чтобы отменить концерт звезды в Новосибирске. Также отметим, что артист уже приносил публичные извинения за своей танец, а сам номер исключен из концертной программы.