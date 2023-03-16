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«Богохульник, сатанист»: в Новосибирске православные требуют отменить шоу Киркорова

16 марта 2023, 05:24
Фото: Okras, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, через Викисклад
Концерт Киркорова запланирован в Новосибирске на 5 апреля

Православные активисты требуют от властей отменить концерт Киркорова в Новосибирске

В Новосибирске православные общественники вновь обратились к губернатору Андрею Травникову с просьбой отменить концерт Филиппа Киркорова 5 апреля.

Открытое обращение к губернатору Новосибирской области опубликовали православные активисты – они требуют отменить концерт артиста Филиппа Киркорова. На этом настаивают члены областного совета в защиту общественной нравственности.

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Из сообщения следует, что если власти откажут в предоставлении площадки для концерта певца, то таким способом Андрей Травников поддержит защиту традиционных духовно-нравственных ценностей и политику президента.

Стоит напомнить, что общественники обвиняют Киркорова в богохульстве и сатанизме – поводом стал танец на христианском кресте во время выступления на сцене Кремля под «Марию Магдалену».

Концерт знаменитости должен пройти 5 апреля в Новосибирске на сцене «Локомотив-Арены».

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Напомним, что после громкого скандала, власти ранее не нашли причин, чтобы отменить концерт звезды в Новосибирске. Также отметим, что артист уже приносил публичные извинения за своей танец, а сам номер исключен из концертной программы.

#Эмилия Губарева#Концерт#Филипп Киркоров#Православные активисты#Губернатор#Губернатор Травников#Общество#Город#Культура#Новосибирск
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