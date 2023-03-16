Две смерти в Калининском районе Новосибирска: под окнами домов нашли тела

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
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Updated Сегодня, 13:00
«На место происшествия выезжали сотрудники полиции. Обстоятельства устанавливаются». – цитирует пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области «КП-Новосибирск».
Шокирующий инцидент стал вторым на территории Калининского района. Вчера в микрорайоне Родники во дворе многоэтажного дома был найден мертвым мужчина. По данному факту уже проводят проверку сотрудники управления Следственного комитета по Новосибирской области. Связаны ли оба происшествия, на данный момент неизвестно.
Недавно стали известны подробности самоубийства восемнадцатилетнего школьника в Новосибирске. Возможной причиной гибели могли стать личные обстоятельства.