Две смерти в Калининском районе Новосибирска: под окнами домов нашли тела

Шокирующий инцидент стал вторым на территории Калининского района. Вчера в микрорайоне Родники во дворе многоэтажного дома был найден мертвым мужчина. По данному факту уже проводят проверку сотрудники управления Следственного комитета по Новосибирской области. Связаны ли оба происшествия, на данный момент неизвестно.