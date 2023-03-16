Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
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«Несмотря на то, что местные жители уже хлебнули военного лиха, отношение большинства из них к нашим солдатам очень теплое и сердечное», - заявил Панферов в беседе с «МК-Новосибирск».
Тем не менее, со стороны части населения имеет место прохладное отношение к военнослужащим, выполняющим боевые задачи в зоне СВО. Это объясняется их лояльностью к киевскому правительству. «Было бы глупо надеяться на их сотрудничество с нами», - подчеркнул парламентарий. Стоит отметить, что дружеские отношения с местным населением не приветствуются из-за работы на территории агентуры СБУ и военной разведки Украины.
Недавно стало известно, что первый вице-спикер новосибирского ЗакСобрания в ближайшее время планирует вернуться в Новосибирск после завершения организационных мероприятий. После этого командование в батальоне «Вега» будет передано другому человеку.