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Командир батальона «Вега» Панферов: «К русским в зоне СВО относятся сердечно»

16 марта 2023, 08:45
Фото: Личная страница Андрея Панферова «Вконтакте»
Андрей Панферов рассказал об отношении к военным в зоне СВО
Вице-спикер Заксобрания Новосибирской области, командир добровольческого батальона «Вега» Андрей Панферов рассказал об отношении к российским военнослужащим в зоне СВО на Украине. По его словам, на них реагируют по-разному.
«Несмотря на то, что местные жители уже хлебнули военного лиха, отношение большинства из них к нашим солдатам очень теплое и сердечное», - заявил Панферов в беседе с «МК-Новосибирск».

Тем не менее, со стороны части населения имеет место прохладное отношение к военнослужащим, выполняющим боевые задачи в зоне СВО. Это объясняется их лояльностью к киевскому правительству. «Было бы глупо надеяться на их сотрудничество с нами», - подчеркнул парламентарий. Стоит отметить, что дружеские отношения с местным населением не приветствуются из-за работы на территории агентуры СБУ и военной разведки Украины.

Недавно стало известно, что первый вице-спикер новосибирского ЗакСобрания в ближайшее время планирует вернуться в Новосибирск после завершения организационных мероприятий. После этого командование в батальоне «Вега» будет передано другому человеку.

Командир «Вега» из Новосибирска Панферов заявил об отсутствии потерь на СВО
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#Александр Ляхов#Спецоперация#Новосибирск#Андрей Панферов#Зона СВО#Участник СВО#Депутат Заксобрания#Заксобрание
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