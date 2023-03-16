Командир батальона «Вега» Панферов: «К русским в зоне СВО относятся сердечно»

Тем не менее, со стороны части населения имеет место прохладное отношение к военнослужащим, выполняющим боевые задачи в зоне СВО. Это объясняется их лояльностью к киевскому правительству. «Было бы глупо надеяться на их сотрудничество с нами», - подчеркнул парламентарий. Стоит отметить, что дружеские отношения с местным населением не приветствуются из-за работы на территории агентуры СБУ и военной разведки Украины.