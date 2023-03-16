Неизвестный водитель сбил двух мальчиков в Кировском районе Новосибирска и скрылся

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
«По предварительной информации на территории Кировского района неустановленный водитель, на неустановленном автомобиле […..] совершил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов», - указано в телеграм-канале ведомства.
Инцидент произошел сегодня днем в районе улицы Прокопьевской. По данным ведомства, пострадали мальчики двенадцати и тринадцати лет, переходившие проезжую часть в неположенном месте. Сейчас дети доставлены в больницу, характер их травм устанавливается. На данный момент на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства аварии устанавливаются. Сам водитель объявлен в розыск.
Недавно стало известно о нахождении двух мальчиков, пропавших несколько дней назад в Новосибирске. Сообщается, что неразлучные друзья найдены живыми и уже сбегали из дома.