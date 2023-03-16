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Posted Сегодня, 11:53

Published Сегодня, 11:53

Modified Сегодня, 11:55

Updated Сегодня, 11:55

Неизвестный водитель сбил двух мальчиков в Кировском районе Новосибирска и скрылся

16 марта 2023, 11:53
Фото: Телеграм-канал управления ГИБДД по Новосибирской области
Водитель объявлен в розыск
В Кировском районе произошло ДТП на ул.Прокопьевской. Мальчиков 12 и 13 лет сбил неизвестный водитель. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Новосибирской области.
«По предварительной информации на территории Кировского района неустановленный водитель, на неустановленном автомобиле […..] совершил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов», - указано в телеграм-канале ведомства.

Инцидент произошел сегодня днем в районе улицы Прокопьевской. По данным ведомства, пострадали мальчики двенадцати и тринадцати лет, переходившие проезжую часть в неположенном месте. Сейчас дети доставлены в больницу, характер их травм устанавливается. На данный момент на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства аварии устанавливаются. Сам водитель объявлен в розыск.

Недавно стало известно о нахождении двух мальчиков, пропавших несколько дней назад в Новосибирске. Сообщается, что неразлучные друзья найдены живыми и уже сбегали из дома.

В Новосибирске завершили поиски двух пропавших три дня назад мальчиков
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#Александр Ляхов#Происшествия#Дети#ДТП#Новосибирская область
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