Неизвестный водитель сбил двух мальчиков в Кировском районе Новосибирска и скрылся

Инцидент произошел сегодня днем в районе улицы Прокопьевской. По данным ведомства, пострадали мальчики двенадцати и тринадцати лет, переходившие проезжую часть в неположенном месте. Сейчас дети доставлены в больницу, характер их травм устанавливается. На данный момент на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства аварии устанавливаются. Сам водитель объявлен в розыск.