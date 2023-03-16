Новосибирскую блогершу выставили из такси за отказ от оплаты

Posted Сегодня, 03:33
Published Сегодня, 03:33
Modified Сегодня, 03:45
Updated Сегодня, 03:45
Как объяснила своим подписчикам сибирячка, она вызвала такси комфорт-класса. Сев в машину, девушке водитель сообщил о «новых правилах» оплаты поездки. По словам мужчины, сервис обозначает время поездки и если поездка задержится хоть на минуту, то компенсировать водителю должен пассажир.
Возмущенная блогерша отказалась платить за лишние минуты, и тогда водитель высадил ее из машины.
«Он меня просто выгнал из машины и сказал: "Девушка, это не мои проблемы, а ваши», — утверждает сибирячка.
Однако в официальном комментарии сервиса такси заявили, что водитель придумал новые правила. Автомобилиста проверят на причастность к другим аналогичным ситуациям. Пассажирке подарили скидку на следующую поездку.
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