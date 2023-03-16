Новосибирскую блогершу выставили из такси за отказ от оплаты

Как объяснила своим подписчикам сибирячка, она вызвала такси комфорт-класса. Сев в машину, девушке водитель сообщил о «новых правилах» оплаты поездки. По словам мужчины, сервис обозначает время поездки и если поездка задержится хоть на минуту, то компенсировать водителю должен пассажир.