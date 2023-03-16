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Published Сегодня, 07:04

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Updated Сегодня, 08:51

Объём господдержки аграриев Новосибирской области вырос в полтора раза

16 марта 2023, 07:04
Фото: nso.ru
Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев побывал в тепличных комплексах группы компаний «Горкунов»
Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, полпред Президента России в СФО Анатолий Серышев и губернатор Андрей Травников провели встречу в Правительстве Новосибирской области в рамках рабочей поездки министра в регион.

Аграриям Новосибирской области удалось собрать высокие урожаи по основным сельхозкультурам. Министр отметил, что, по предварительным данным, индекс сельхозпроизводства составил 101,5%.   Дмитрий Патрушев особо отметил рост производства рапса и картофеля.

Для повышения урожайности региону требуется развитие мелиорации, считает министр сельского хозяйства. Минсельхоз оказывает АПК Новосибирской области необходимую поддержку. В 2022 году региону было предусмотрено 2 млрд рублей, освоено более 99%. В 2023 году объём увеличен до 3 млрд рублей.

В тепличных комплексах группы компаний «Горкунов» Министр ознакомился с производством салатов и овощей, а также с работой биолаборатории по разведению энтомофагов – хищных насекомых, которые помогают обезопасить растения от вредителей и болезней и отказаться от химических средств защиты. 

Аграрии Новосибирской области применяют передовые технологии
Фото: nso.ru

Губернатор Андрей Травников подтвердил, что сельское хозяйство и перерабатывающий комплекс Новосибирской области активно развиваются, есть достижения и перспективные проекты: «Тренд последних лет, который мы выдерживаем – повышение эффективности сельского хозяйства и, с учётом нашей удалённости от рынков сбыта, – увеличение объёмов переработки. По многим направлениям регион остаётся профицитным по сырью. Мы обеспечиваем не только себя, но и многие другие регионы молоком и продукцией молочной переработки, зерном и другими продуктами растениеводства, овощами закрытого грунта, яйцом, свининой и мясом птицы. Направления, по которым, в первую очередь, надо развиваться – производство говядины и овощей открытого грунта – так называемого «борщевого набора». По этим направлениям есть проекты и хорошие заделы».

#Аграрии#Сельское хозяйство#Министр#Визит#Экономика#Новосибирская область#Дмитрий Патрушев#Андрей Травников
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