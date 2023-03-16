Объём господдержки аграриев Новосибирской области вырос в полтора раза

Губернатор Андрей Травников подтвердил, что сельское хозяйство и перерабатывающий комплекс Новосибирской области активно развиваются, есть достижения и перспективные проекты: «Тренд последних лет, который мы выдерживаем – повышение эффективности сельского хозяйства и, с учётом нашей удалённости от рынков сбыта, – увеличение объёмов переработки. По многим направлениям регион остаётся профицитным по сырью. Мы обеспечиваем не только себя, но и многие другие регионы молоком и продукцией молочной переработки, зерном и другими продуктами растениеводства, овощами закрытого грунта, яйцом, свининой и мясом птицы. Направления, по которым, в первую очередь, надо развиваться – производство говядины и овощей открытого грунта – так называемого «борщевого набора». По этим направлениям есть проекты и хорошие заделы».