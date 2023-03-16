Отмену прямых выборов мэра Новосибирска обсудят на публичных слушаниях

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Published Сегодня, 06:42
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На прошедшем 14 марта 2023 заседании комиссии по местному самоуправлению городские депутаты рекомендовали сессии назначить публичные слушания по проекту решения Совета «О внесении изменений в Устав города Новосибирска». Главной целью поправок является приведение муниципального устава в соответствие с законодательством области. В феврале нынешнего года законопроект об отмене прямых выборов мэра Новосибирска был принят Законодательным собранием региона сразу в двух чтениях.
Депутаты горсовета поддерживают решение областных законодателей. Председатель комиссии Совета депутатов города Новосибирска по местному самоуправлению Игорь Атякшев уверен в том, что новая система выборов будет полезна для подтверждения профессиональных качеств главы города. «Если человек не имеет подходящего управленческого опыта или необходимого стажа на муниципальной службе, он просто не пройдет конкурсную комиссию, которая будет подходить к каждому кандидату с точки зрения его профессиональных знаний, умений и навыков», — заявил Атякшев по итогам заседания комиссии.
Данные поправки не предполагают отмены принципа выборности на уровне муниципалитета. «Окончательное решение — за избираемым гражданами Советом депутатов Новосибирска. Соответственно, степень ответственности перед избирателями возрастает не только у мэра, но и у парламентариев», — отметил председатель постоянной комиссии по местному самоуправлению Совета Игорь Атякшев.
Последний раз в результате прямых выборов на пост руководителя областного центра в 2019 году был избран действующий мэр-коммунист Анатолий Локоть. Явка избирателей на участки тогда составила всего лишь 20,55%.
На данный момент система выборов мэра голосованием депутатов городских советов успешно действует в России. Мэры первой десятки лучших мегаполисов страны избраны именно по такому принципу.