Отмену прямых выборов мэра Новосибирска обсудят на публичных слушаниях

Депутаты горсовета поддерживают решение областных законодателей. Председатель комиссии Совета депутатов города Новосибирска по местному самоуправлению Игорь Атякшев уверен в том, что новая система выборов будет полезна для подтверждения профессиональных качеств главы города. «Если человек не имеет подходящего управленческого опыта или необходимого стажа на муниципальной службе, он просто не пройдет конкурсную комиссию, которая будет подходить к каждому кандидату с точки зрения его профессиональных знаний, умений и навыков», — заявил Атякшев по итогам заседания комиссии.