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Posted Сегодня, 05:46

Published Сегодня, 05:46

Modified Сегодня, 05:48

Updated Сегодня, 05:48

Рыбак заплатил огромный штраф за ловлю краснокнижного осетра в Новосибирске

16 марта 2023, 05:46
Фото: 1MI
Жителя Новосибирска оштрафовали за вылов осетра
Жителя Новосибирска оштрафовали на 320 тысяч рублей за вылов краснокнижного осетра. Его поймали с уловом сотрудники ГИБДД.

Мужчина на рыбалке поймал крупного сибирского осетра и повез его домой на машине. В пути его остановили для проверки документов инспекторы ДПС – они же и нашли у сибиряка в багажнике редкую рыбу.

Улов правоохранители изъяли, рыбака доставили в отделение полиции, где на него составили протокол. Началось расследование.

В итоге, мужчину приговорили к исправительным работам и штрафу в размере 320 тысяч рублей. Примечательно, что такие инциденты случались и раньше в регионе, но наказывали виновников на меньшую сумму.

Исправительные работы и штраф в 300 тыс. рублей за краснокнижного осетра
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#Алина Шефер#Рыба#Рыбалка#Штраф#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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