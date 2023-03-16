Рыбак заплатил огромный штраф за ловлю краснокнижного осетра в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
Modified Сегодня, 05:48
Updated Сегодня, 05:48
Мужчина на рыбалке поймал крупного сибирского осетра и повез его домой на машине. В пути его остановили для проверки документов инспекторы ДПС – они же и нашли у сибиряка в багажнике редкую рыбу.
Улов правоохранители изъяли, рыбака доставили в отделение полиции, где на него составили протокол. Началось расследование.
В итоге, мужчину приговорили к исправительным работам и штрафу в размере 320 тысяч рублей. Примечательно, что такие инциденты случались и раньше в регионе, но наказывали виновников на меньшую сумму.