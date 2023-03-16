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Posted Сегодня, 10:57

Published Сегодня, 10:57

Modified Сегодня, 10:59

Updated Сегодня, 10:59

Средняя стоимость жилья в Новосибирске превысила 100 тыс. рублей за квадратный метр

16 марта 2023, 10:57
Фото: 1MI
Цены квадратного метра в новостройках Новосибирска выше цен на вторичном рынке
Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке в Новосибирске уже выше 90 тысяч рублей, на рынке новостроек цена квадратного метра превышает 100 тысяч рублей, сообщает РБК Новосибирск. По данным АН «Жилфонд» самое дорогое жилье расположено в центре и вдоль линии метро.

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По данным сайта ЦИАН в Новосибирске продается буквально несколько квартир в старых двухэтажных домах 1956–1959 годов постройки по стоимости 37 тысяч рублей за квадратный метр и дальше цены скачкообразно летят вверх.

Жилье эконом класса расположено в основном в спальных районах Новосибирска, причем с хорошей транспортной развязкой. Стоимость жилья в таких районах значительно ниже среднего уровня по городу. Например, на 5-ом микрорайоне можно найти варианты от 70 тысяч рублей за квадратный метр, рассказала эксперт агентства недвижимости «Жилфонд» Алла Медведева.

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В центре и по линии метро значительно дороже

«Дорогое жильё сконцентрировано в центре, а также рядом с метро. Открытие станций метро стремительно повышает стоимость квадратного метра. Например, станция „Спортивная“, которая еще не открылась, но стоимость за квадрат уже выросла и на вторичном рынке и в новых домах на этапе котлована», — комментирует Алла Медведева.

Как сообщает РБК Новосибирск по данным Домклик, средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке уже выше 100 тысяч рублей в Центральном, Железнодорожном и Заельцовском районах, приближаются к этой отметке Октябрьский, Советский, Первомайский и Калининский районы.

Средняя цена за квадратный метр около 90 тысяч рублей остается в Дзержинском, Ленинском и Кировском районах. Ленинский и Кировский район остаются самыми доступными и по ценам в новостройках. Недалеко от них по ценам ушел Первомайский.

Но даже в отдаленных микрорайонах, таких как Матрешкин двор на Южно-Чемском жилмассиве, цена за квадратный метр уже достигла 100 тыс. рублей за квадратный метр.

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Самые дорогие квартиры по стоимости квадратного метра в Верхней зоне Советского района - 490 тыс. рублей за квадратный метр и в микрорайоне Ботанический возле метро "Заельцовская" - 400 тысяч рублей за квадратный метр.

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