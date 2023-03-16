«Дорогое жильё сконцентрировано в центре, а также рядом с метро. Открытие станций метро стремительно повышает стоимость квадратного метра. Например, станция „Спортивная“, которая еще не открылась, но стоимость за квадрат уже выросла и на вторичном рынке и в новых домах на этапе котлована», — комментирует Алла Медведева.