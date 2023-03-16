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Цифровой платформой МСП.РФ воспользовались более 1,8 млн раз за первый год работы

16 марта 2023, 09:05
Фото: pxhere.com
С момента запуска цифровой платформы МСП.РФ на ресурсе зарегистрировались более 320 тысяч пользователей. К сервисам, контенту и продуктам МСП.РФ обращаются представители малого и среднего бизнеса, а также самозанятые россияне.

Отдельную категорию пользователей составляют граждане, которые только планируют открыть бизнес. Ресурс начал работать год назад. За этот период было зафиксировано свыше 1,8 миллиона обращений.

На одного пользователя в год в среднем приходится 5,6 обращений к сервису. Около 260 тысяч раз за год платформу использовали для подачи заявок, касающихся мер поддержки, льготных кредитных и лизинговых программ. Следует отметить, что площадку МСП.РФ создавали с целью обеспечения возможности для предпринимателей дистанционно получать меры поддержки, в которых они нуждаются, сообщают ria.ru.

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников отметил, что со временем цифровая платформа МСП.РФ превратится в эффективный инструмент взаимодействия бизнеса и государства.

По словам гендиректора Корпорации МСП Александра Исаевича, запуску площадки предшествовала большая работа по определению приоритетных услуг для цифровизации. В этом этапе принимали участие представители КМСП и бизнес-сообщества. Сервис «Региональные меры поддержки» стал одним из наиболее востребованных.

На цифровой платформе МСП.РФ представлено свыше 300 продуктов и услуг в оцифрованном виде, которые предоставлены регионами. На протяжении года более 20 тысяч предпринимателей подали на них онлайн-заявки. Так, большую востребованность продемонстрировал сервис «Производственная кооперация и сбыт», объединяющий российских и зарубежных поставщиков и заказчиков. Эта технология позволила получить поддержку более чем 2500 компаниям. Не менее популярен оказался и сервис по проверке контрагентов. В течение года к нему обращались свыше 15 тысяч раз.

Напомним, что платформа МСП.РФ была разработана Корпорацией МСП при поддержке Министерства экономического развития РФ. Сервис развивается в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», куратором которого является первый вице-премьер Андрей Белоусов.

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