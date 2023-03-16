Цифровой платформой МСП.РФ воспользовались более 1,8 млн раз за первый год работы

На цифровой платформе МСП.РФ представлено свыше 300 продуктов и услуг в оцифрованном виде, которые предоставлены регионами. На протяжении года более 20 тысяч предпринимателей подали на них онлайн-заявки. Так, большую востребованность продемонстрировал сервис «Производственная кооперация и сбыт», объединяющий российских и зарубежных поставщиков и заказчиков. Эта технология позволила получить поддержку более чем 2500 компаниям. Не менее популярен оказался и сервис по проверке контрагентов. В течение года к нему обращались свыше 15 тысяч раз.