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В Новосибирске художник с ДЦП Ильдар Апчелеев пишет пейзажи ногами

16 марта 2023, 04:57
Фото: Предоставлено героем публикации
Картины ногами пишет художник с ДЦП из Новосибирской области
Картины ногами пишет 32-летний художник из Новосибирской области Ильдар Апчелеев. Мужчина болен ДЦП.

Как рассказал творец в беседе с nsk.aif.ru, с детства ему всегда нравилось рисовать динозавров. Сначала получались каракули так, как руки его не слушались. Уже к подростковому возрасту он научился писать ногами и тогда стали получаться настоящие шедевры.

Сам Ильдар скромно признает, что первый удачный рисунок карандашами у него вышел в 14 лет. А серьезная картина акварелью к 17 годам. Сейчас он принялся писать пейзажи масляными красками.

Художник подготавливает рабочее место прямо на полу. Берет кисть большим и указательным пальцем ноги и делает наброски. Затем проходится по ними кистью.  

Способности Ильдара по достоинству оценила мама Савия Апчелеева и начала отправлять его картины на конкурсы. Парень получал награды областного и российского уровня. В 2018 году он даже стал лауреатом новосибирской национальной премии «Народный герой». Все это мотивировало его творить дальше.

Вдохновением для Ильдара служат работы татарского художника Баки Урманче, Ван Гога и Рембрандта. Он старается чаще гулять на природе, чтобы увиденное переносить на холст.

Сейчас Ильдар занимается иллюстрацией. Недавно по просьбе поклонницы из Ульяновска он раскрасил обложку сказки «Цветные панамки». Теперь готовит иллюстрации для другой книги — «Ветхий и Новый завет».

Парень рисует и зарабатывает деньги. Он мечтает накопить на путешествие.

#Алина Шефер#Художник#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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