В Новосибирске художник с ДЦП Ильдар Апчелеев пишет пейзажи ногами

Как рассказал творец в беседе с nsk.aif.ru, с детства ему всегда нравилось рисовать динозавров. Сначала получались каракули так, как руки его не слушались. Уже к подростковому возрасту он научился писать ногами и тогда стали получаться настоящие шедевры.