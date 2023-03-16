В Новосибирске начали поиски пропавших 13 марта двух мальчиков

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
Modified Сегодня, 06:23
Updated Сегодня, 06:23
Волонтеры «ЛизаАлерт» присоединились к поискам 10-летнего Марка Полатовского и 11-летнего Егора Базанова. Школьники не выходят на связь с родными с 13 марта.
«Егор придя со школы отпросился погулять, его отпустили до вечера, домой не вернулся. Ранее пропадал. Марк с родителями в сентябре 22 года переехали в Октябрьский район, тогда и познакомился с Егором. Ранее пропадал», — рассказала пресс-секретарь отряда в региона Ольга Бобкова.
Судя по ориентировки, Марк ростом 156 см, у него русые волосы. Последний раз его видели одетым в черную куртку с зелеными лампасами, берцы и коричневую шапку.
Рост Егора — 130 см, худой, темные волосы. Одет во все черное, только на голове синяя шапка.
Напомним, также сейчас разыскивают в Новосибирской области трех девочек, которые родом из Красноярского края. У волонтеров есть подозрение, что они могут находиться в нашем регионе.