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Published Сегодня, 06:13

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Updated Сегодня, 06:23

В Новосибирске начали поиски пропавших 13 марта двух мальчиков

16 марта 2023, 06:13
Фото: ЛизаАлерт/ВК
Два мальчика пропали 13 марта в Новосибирске
Два мальчика 10 и 11 лет пропали в Октябрьском районе Новосибирска. Они не появляются дома уже третий день.

Волонтеры «ЛизаАлерт» присоединились к поискам 10-летнего Марка Полатовского и 11-летнего Егора Базанова. Школьники не выходят на связь с родными с 13 марта.

«Егор придя со школы отпросился погулять, его отпустили до вечера, домой не вернулся. Ранее пропадал. Марк с родителями в сентябре 22 года переехали в Октябрьский район, тогда и познакомился с Егором. Ранее пропадал», — рассказала пресс-секретарь отряда в региона Ольга Бобкова.

Судя по ориентировки, Марк ростом 156 см, у него русые волосы. Последний раз его видели одетым в черную куртку с зелеными лампасами, берцы и коричневую шапку.

Рост Егора — 130 см, худой, темные волосы. Одет во все черное, только на голове синяя шапка.

Напомним, также сейчас разыскивают в Новосибирской области трех девочек, которые родом из Красноярского края. У волонтеров есть подозрение, что они могут находиться в нашем регионе.

Трех без вести пропавших девочек из Красноярского края ищут в Новосибирске
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#Алина Шефер#Поиск#Дети#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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