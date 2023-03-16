В Новосибирске ребенок выбросил мусор из окна на припаркованные машины

Posted Сегодня, 03:57
Published Сегодня, 03:57
Modified Сегодня, 03:59
Updated Сегодня, 03:59
По словам очевидцев, ребенок, проживающий в квартире на высоком этаже, выбросил несколько мусорных пакетов. Отходы с грохотом упали на капоты и крыши припаркованных у подъезда машин.
«На одном авто образовалась большая вмятина, что-то тяжелое, видимо, было в мусорном мешке. Да и что-там машины…,чуть нас не прибило. Были же случаи, когда на голову людям падали предметы с высоты и насмерть пришибали. Мы узнали, где живет этот хулиган так, что разберемся с его родителями», - рассказала Atas.info одна из местных жительниц.
Напомним, подобный инцидент ранее происходил в Новосибирске на улице Курчатова. На машины скинули мусор с балкона жилого дома – виновных не нашли.