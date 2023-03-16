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Published Сегодня, 03:57

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Updated Сегодня, 03:59

В Новосибирске ребенок выбросил мусор из окна на припаркованные машины

16 марта 2023, 03:57
Фото: 1MI
Мальчик выкинул мусор на машины в Новосибирск
Мальчик выкинул мусор на автомобили из окна многоэтажки в Первомайском районе Новосибирска. На него пожаловались соседи в соцсетях.

По словам очевидцев, ребенок, проживающий в квартире на высоком этаже, выбросил несколько мусорных пакетов. Отходы с грохотом упали на капоты и крыши припаркованных у подъезда машин.

«На одном авто образовалась большая вмятина, что-то тяжелое, видимо, было в мусорном мешке. Да и что-там машины…,чуть нас не прибило. Были же случаи, когда на голову людям падали предметы с высоты и насмерть пришибали. Мы узнали, где живет этот хулиган так, что разберемся с его родителями», - рассказала Atas.info одна из местных жительниц.

Напомним, подобный инцидент ранее происходил в Новосибирске на улице Курчатова. На машины скинули мусор с балкона жилого дома – виновных не нашли.

Неизвестные выбросили мусор на крышу припаркованной машины в Новосибирске
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#Алина Шефер#Дети#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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