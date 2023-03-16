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Posted Сегодня, 06:15

Published Сегодня, 06:15

Modified Сегодня, 06:17

Updated Сегодня, 06:17

В Новосибирске у ребенка застряла нога в карусели – на помощь вызвали спасателей

16 марта 2023, 06:15
Фото: 1MI
Ребенка освободили родители

В Новосибирске у ребенка застряла нога в карусели

В Кировском районе Новосибирска у маленького ребенка застряла нога в карусели, о чем рассказали в ВК-группе МАСС.

Инцидент произошел 15 марта на улице Вертковская в 16:43. Как уточнили в МАСС, у маленького ребенка застряла нога в детской карусели.

На помощь вызвали спасателей, так как самостоятельно вызволить из препятствия малолетнего не удалось.

Однако в пути следования, спасателям сообщили, что ногу все-таки достали. Это сделали родители. Поранился ли малыш, неизвестно.

В Новосибирске 4-летняя девочка застряла в барной подставке для ног
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Напомним, что в феврале 4-летняя девочка застряла в барной подставке для ног. Ее освободили. 

#Дети#Общество#Город#Новосибирск#Эмилия Губарева
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