В Новосибирске у ребенка застряла нога в карусели – на помощь вызвали спасателей

Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
Modified Сегодня, 06:17
Updated Сегодня, 06:17
Инцидент произошел 15 марта на улице Вертковская в 16:43. Как уточнили в МАСС, у маленького ребенка застряла нога в детской карусели.
На помощь вызвали спасателей, так как самостоятельно вызволить из препятствия малолетнего не удалось.
Однако в пути следования, спасателям сообщили, что ногу все-таки достали. Это сделали родители. Поранился ли малыш, неизвестно.
Напомним, что в феврале 4-летняя девочка застряла в барной подставке для ног. Ее освободили.