11 высокотехнологичных МСП заключили кредитные договоры на 1,2 млрд руб.

Напомним, МСП Банк стал оператором госпрограммы «Взлет — от стартапа до IPO» в апреле 2022 года. В рамках нее высокотехнологичные инновационные компании могут получить до 500 миллионов рублей на срок до трех лет по ставке 3% годовых.