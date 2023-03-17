11 высокотехнологичных МСП заключили кредитные договоры на 1,2 млрд руб.

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
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Updated Сегодня, 11:23
Средства получат в том числе разработчики программного обеспечения, производители горнодобывающего и энергосберегающего осветительного оборудования.
Гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич рассказал, что в 2023 году высокотехнологичный бизнес получит от организации не менее 15 миллиардов рублей кредитов по льготной ставке 3% годовых. По его словам, средства должны получить более сотни таких компаний. Исаевич отметил, что условия получения льготного финансирования упрощены, передает ria.ru.
«Это касается в том числе перечня необходимых документов для подтверждения инновационности проекта. Кроме того, упрощены условия расчета темпов роста выручки и подход к определению основного вида деятельности»», — отметил он.
Поддержка предоставляется в рамках федерального проекта правительства «Взлет – от стартапа до IPO». Средства в приоритетном порядке могут получить хай-тек-компании из 16 отраслей, включая искусственный интеллект, коммуникационные технологии, интернет вещей, биотехнологии и фармацевтику.
Председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк рассказал, что этот проект является для учреждения одним из флагманских. По его словам, с начала 2023 года банк заключил договоры с 11 высокотехнологичными компаниями на общую сумму 1,2 миллиарда рублей.
«Очень важно поддерживать российские инновационные компании, которые сегодня буквально создают наше будущее», – сказал он.
В числе получателей льготного кредита – резидент Фонда «Сколково» «СмартСтаффинг», который получит 150 миллионов рублей на создание цифровой платформы для управления IT-проектами. Еще 100 миллионов рублей получит разработчик развлекательной системы для пассажиров общественного транспорта «Топмедиа» из Томска.
Напомним, МСП Банк стал оператором госпрограммы «Взлет — от стартапа до IPO» в апреле 2022 года. В рамках нее высокотехнологичные инновационные компании могут получить до 500 миллионов рублей на срок до трех лет по ставке 3% годовых.
МСП Банк участвует в реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Его выполнение курирует первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.