2-летнего мальчика на санках задавили на пешеходном переходе в центре Новосибирска

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП и степень вины водителя Hyundai Solaris. Напомним, что ранее в 2021 году в Ленинском районе Новосибирска автомобиль Mitsubishi Pajero наехал на двухлетнего ребенка, который находился в санках. Мальчик был в крайне тяжелом состоянии.