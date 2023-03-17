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Published Сегодня, 03:43

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Updated Сегодня, 03:45

2-летнего мальчика на санках задавили на пешеходном переходе в центре Новосибирска

17 марта 2023, 03:43
Фото: ГИБДД НСО
Ребенок получил травмы
В Новосибирске произошло ДТП, в котором пострадал двухлетний мальчик, о чем сообщают в ГИБДД региона.

По данным Госавтоинспекции, все случилось на улице Чаплыгина вечером 16 марта. Мать перевозила своего ребенка по пешеходному переходу – на санках.

Автомобилист 1999 года рождения на «Хендай Солярис» сбил ребенка. В результате аварии пострадал мальчик 2021 года рождения. Его доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.  

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП и степень вины водителя Hyundai Solaris. Напомним, что ранее в 2021 году в Ленинском районе Новосибирска автомобиль Mitsubishi Pajero наехал на двухлетнего ребенка, который находился в санках. Мальчик был в крайне тяжелом состоянии. 

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#Дети#ДТП#Город#Происшествия#Транспорт#Новосибирск#Эмилия Губарева
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