2-летнего мальчика на санках задавили на пешеходном переходе в центре Новосибирска

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По данным Госавтоинспекции, все случилось на улице Чаплыгина вечером 16 марта. Мать перевозила своего ребенка по пешеходному переходу – на санках.
Автомобилист 1999 года рождения на «Хендай Солярис» сбил ребенка. В результате аварии пострадал мальчик 2021 года рождения. Его доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП и степень вины водителя Hyundai Solaris. Напомним, что ранее в 2021 году в Ленинском районе Новосибирска автомобиль Mitsubishi Pajero наехал на двухлетнего ребенка, который находился в санках. Мальчик был в крайне тяжелом состоянии.
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