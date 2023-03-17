«Лед и пыль убрать»: в штабе ОНФ раскритиковали ремонт Димитровского моста

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
«Плохо подготовленное основание. Дефектный слой должен быть вырублен на толщину не менее требуемой для используемого типа смеси. Лед, воду, пыль и отслаивающуюся арматуру надо убирать», - указано в сообщении.
По мнению эксперта тематической площадки ОНФ «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Александра Стефанова, нарушением является и отсутствие документации по материалам, использованных при ремонте объекта. Кроме, того ограждение ремонтной площадки не соответствовало требованиям ГОСТ. «Если бы ремонт Димитровского моста в 2018 году был произведен качественно, средства бюджета можно было бы потратить иначе», - резюмировали в штабе ОНФ.
В начале марта одной из главных тем обсуждения среди новосибирцев стали ямы на покрытии Димитровского моста. После этого мэр Анатолий Локоть поручил завершить ямочный ремонт к майским праздникам.