«Лед и пыль убрать»: в штабе ОНФ раскритиковали ремонт Димитровского моста

По мнению эксперта тематической площадки ОНФ «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Александра Стефанова, нарушением является и отсутствие документации по материалам, использованных при ремонте объекта. Кроме, того ограждение ремонтной площадки не соответствовало требованиям ГОСТ. «Если бы ремонт Димитровского моста в 2018 году был произведен качественно, средства бюджета можно было бы потратить иначе», - резюмировали в штабе ОНФ.