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Published Сегодня, 11:35

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Updated Сегодня, 11:37

«Лед и пыль убрать»: в штабе ОНФ раскритиковали ремонт Димитровского моста

17 марта 2023, 11:35
Фото: atas.info
Общественники обрушились на ремонт Димитровского моста
В Общероссийском народном фронте обрушились с критикой на ямочный ремонт Димитровского моста в Новосибирске. Соответствующий пост появился в официальном паблике регионального штаба ОНФ «ВКонтакте».
«Плохо подготовленное основание. Дефектный слой должен быть вырублен на толщину не менее требуемой для используемого типа смеси. Лед, воду, пыль и отслаивающуюся арматуру надо убирать», - указано в сообщении.

По мнению эксперта тематической площадки ОНФ «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Александра Стефанова, нарушением является и отсутствие документации по материалам, использованных при ремонте объекта. Кроме, того ограждение ремонтной площадки не соответствовало требованиям ГОСТ. «Если бы ремонт Димитровского моста в 2018 году был произведен качественно, средства бюджета можно было бы потратить иначе», - резюмировали в штабе ОНФ.

В начале марта одной из главных тем обсуждения среди новосибирцев стали ямы на покрытии Димитровского моста. После этого мэр Анатолий Локоть поручил завершить ямочный ремонт к майским праздникам.

Мэр Новосибирска Локоть назвал виновных в разрушении Димитровского моста
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#Александр Ляхов#Новосибирск#Анатолий Локоть#Город#Ремонт#Мост#ОНФ#Димитровский мост#Дороги#Транспорт
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