Легендарная проститутка Анжела попала в странное ДТП в Новосибирске

Стоит отметить, что повышенный интерес новосибирцев к данному ДТП обусловлен популярностью владелицы данного автомобиля. По слухам, хозяйка машины предоставляет интим-услуги. Ее автомобиль знаменит в Новосибирске, так как на его стекле есть надпись «Анжела».