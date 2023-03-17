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Published Сегодня, 04:58

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Updated Сегодня, 05:01

Легендарная проститутка Анжела попала в странное ДТП в Новосибирске

17 марта 2023, 04:58
Фото: АСТ-54
Женщина влетела на авто в припаркованные машины

В Новосибирске «Ниссан жук» с надписью «Анжела» попал в ДТП на парковке

Иномарка с надписью «Анжела» врезалась в припаркованные машины у ТЦ «Вереница» в Новосибирске, сообщают очевидцы.

ДТП произошло с участием автомобиля «Ниссан жук» с надписью «Анжела» на заднем стекле, пишет «Сиб.фм». Иномарка влетела в машины на парковке, после чего владелица авто попыталась выйти из салона с хромой ногой.

По словам очевидцев, пострадали несколько автомобилей. В ГИБДД региона уточнили, что 4 машины получили повреждения. Также хозяйке «Ниссана» потребовалась скорая помощь.

Стоит отметить, что повышенный интерес новосибирцев к данному ДТП обусловлен популярностью владелицы данного автомобиля. По слухам, хозяйка машины предоставляет интим-услуги. Ее автомобиль знаменит в Новосибирске, так как на его стекле есть надпись «Анжела».

Как рассказали Atas.info очевидцы, машина проститутки часто бросается в глаза на обочине ул. Жуковского и на Бердском шоссе в районе Сеятеля. 

Напомним, что осенью прошлого года ходили слухи, что проститутку Анжелу убили. В поиски вмешалась даже депутат горсовета Светлана Каверзина. Вскоре она успокоила фанатов звезды панели и сообщила, что Анжела жива и невредима.

Фото легендарной жительницы Новосибирска Анжелы было опубликовано в телеграме
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#Эмилия Губарева#ДТП#Общество#Город#Транспорт
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