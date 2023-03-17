Легендарная проститутка Анжела попала в странное ДТП в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:58
Published Сегодня, 04:58
Modified Сегодня, 05:01
Updated Сегодня, 05:01
ДТП произошло с участием автомобиля «Ниссан жук» с надписью «Анжела» на заднем стекле, пишет «Сиб.фм». Иномарка влетела в машины на парковке, после чего владелица авто попыталась выйти из салона с хромой ногой.
По словам очевидцев, пострадали несколько автомобилей. В ГИБДД региона уточнили, что 4 машины получили повреждения. Также хозяйке «Ниссана» потребовалась скорая помощь.
Стоит отметить, что повышенный интерес новосибирцев к данному ДТП обусловлен популярностью владелицы данного автомобиля. По слухам, хозяйка машины предоставляет интим-услуги. Ее автомобиль знаменит в Новосибирске, так как на его стекле есть надпись «Анжела».
Как рассказали Atas.info очевидцы, машина проститутки часто бросается в глаза на обочине ул. Жуковского и на Бердском шоссе в районе Сеятеля.
Напомним, что осенью прошлого года ходили слухи, что проститутку Анжелу убили. В поиски вмешалась даже депутат горсовета Светлана Каверзина. Вскоре она успокоила фанатов звезды панели и сообщила, что Анжела жива и невредима.