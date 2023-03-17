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Published Сегодня, 09:14

Modified Сегодня, 09:16

Updated Сегодня, 09:16

Названа средняя зарплата учителей в Новосибирской области

17 марта 2023, 09:14
Фото: 1MI
Стало известно, как выросла зарплата учителей в Новосибирске
Среднемесячная зарплата школьных преподавателей выросла в 2023 году в Новосибирской области. Об этом рассказал глава департамента образования мэрии Рамиль Ахметгареев в эфире радио «Городская волна».

Учителя стали получать в среднем 48 000 рублей. Их труд начали сравнивать с работой в промышленной отросли.

«Зарплата зависит от квалификации и нагрузки преподавателя. Любой педагог может повысить категорию и перейти на другой уровень зарплаты», - отметил Ахметгареев.

Из-за роста зарплат в регионе, с его слов, снижается дефицит кадров. Ежегодно в школы устраиваются 250-350 молодых учителей.

«Сейчас не хватает преподавателей начальных классов и узких дисциплин. В прошлом году нуждались в учителях математики, русского языка и иностранных», - сообщил чиновник.

В Новосибирскую область также приглашают специалистов других регионов страны. Им даже частично оплачивают съемное жилье.

#Учителя#Школа#Зарплата#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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