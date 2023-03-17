Названа средняя зарплата учителей в Новосибирской области

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
Учителя стали получать в среднем 48 000 рублей. Их труд начали сравнивать с работой в промышленной отросли.
«Зарплата зависит от квалификации и нагрузки преподавателя. Любой педагог может повысить категорию и перейти на другой уровень зарплаты», - отметил Ахметгареев.
Из-за роста зарплат в регионе, с его слов, снижается дефицит кадров. Ежегодно в школы устраиваются 250-350 молодых учителей.
«Сейчас не хватает преподавателей начальных классов и узких дисциплин. В прошлом году нуждались в учителях математики, русского языка и иностранных», - сообщил чиновник.
В Новосибирскую область также приглашают специалистов других регионов страны. Им даже частично оплачивают съемное жилье.