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Published Сегодня, 06:10

Modified Сегодня, 08:13

Updated Сегодня, 08:13

Реальное время полового акта у мужчин раскрыл уролог из Новосибирска

17 марта 2023, 06:10
Фото: 1MI
Нормальное время секса назвал уролог из Новосибирска
Мужчины занимаются сексом в среднем 5-7 минут. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на уролога из Новосибирска Евгения Короткова.

По словам врача, патологией не является эякуляция у мужчины через 2-3 минуты. Стоит обратиться к специалистам, если это случается через минуту и постоянно.

При этом Коротков подчеркнул, что в некоторых случаях быстрое семяизвержение связано с индивидуальной особенностью половой системы или с низким уровнем гормонов. Тогда даже медики не помогут.

Подобная проблема чаще беспокоит мужчин в возрасте 40-45 лет. Также тех, кто страдает простатитом, уретритом.

Норма – это секс продолжительностью 5-7 минут. Но и здесь, как отметил уролог, все условно. Не все мужчины способны контролировать процесс эякуляции.

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#Уролог#Секс#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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