Реальное время полового акта у мужчин раскрыл уролог из Новосибирска

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
По словам врача, патологией не является эякуляция у мужчины через 2-3 минуты. Стоит обратиться к специалистам, если это случается через минуту и постоянно.
При этом Коротков подчеркнул, что в некоторых случаях быстрое семяизвержение связано с индивидуальной особенностью половой системы или с низким уровнем гормонов. Тогда даже медики не помогут.
Подобная проблема чаще беспокоит мужчин в возрасте 40-45 лет. Также тех, кто страдает простатитом, уретритом.
Норма – это секс продолжительностью 5-7 минут. Но и здесь, как отметил уролог, все условно. Не все мужчины способны контролировать процесс эякуляции.